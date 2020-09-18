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真的有iPhone 12 Pro Max！　安兔兔「後台跑分」資料曝光

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

9月16日的蘋果新品發表會並沒有推出iPhone 12系列，外界預計會在10月正式亮相，不過新機在安兔兔的跑分已經曝光。安兔兔稱，目前這款設備的總分為572333分，對比iPhone 11 Pro Max的平均分數來看，總分提升9.1%、CPU成績提升16.7%、存儲分數提升21.9%。

據《IT之家》報導，安兔兔後台資料庫出現一款型號為iPhone 13,4的設備，螢幕尺寸和處理器主頻還無法辨別，但辨別到螢幕解析度和iPhone 11 Pro Max一樣，為2688×1242，推測新機的真實身份應該是iPhone 12 Pro Max。

這款代號為iPhone 13,4的設備搭載6GB記憶體和128GB存儲，至於iPhone 11 Pro Max的記憶體容量為4GB，存儲空間是64GB起跳，並無128GB版。

▲▼ 安兔兔。（圖／翻攝自微博）

▲ 安兔兔跑分。（圖／翻攝自微博）

跑分方面，目前這款設備的總分為572333分，其中CPU成績167527、GPU成績222071、MEM成績100808、UX成績81927。對比iPhone 11 Pro Max的平均分數來看，總分提升9.1%、CPU成績提升16.7%、GPU成績提升3.6%、存儲成績提升21.9%、UX則下跌2.1%。

據蘋果官方說法，iPhone 12將搭載A14處理器，其相比A12處理器，據稱 CPU性能提高 30％，圖形處理速度也提高了 30％；按照蘋果各代手機評估指標，A14 會比前一代的 A13 快上 16％，對圖形處理速度也會提高 8.3％。

A14 具有16核神經引擎，速度是前一代的2倍，每秒能夠執行11兆次運算，使機器學習的能力更高。雖然尚未經過實際跑分測試，但蘋果表示，結合新的 CPU 機器學習加速器後，機器學習任務的速度可提高10倍。

安兔兔指出，UX成績受刷新率影響比較明顯，但相比iPhone 11 Pro Max來講，iPhone 12 Pro Max的UX成績並無提升，所以iPhone 12 Pro Max還是60Hz螢幕，無緣120Hz。

IT之家指出，從這次曝光的跑分來看，A14相對A13提升不大，尤其是GPU方面幅度並不明顯，但目前的跑分並不能代表A14的真實性能，還需要上市後對手機進行更多測試才能下定論。

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