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蘋果手錶「跌倒偵測」爆紅　獨居救命超有效...他曝洗澡一樣GG！

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▲Apple Watch推出環境日徽章。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果Apple Watch「跌倒偵測」功能爆紅，不少網友認為能成為獨居者的救命神器。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

本站新聞〈小鬼猝逝「蘋果跌倒偵測」爆紅　獨居男感念：Apple Watch救了我〉報導，小鬼黃鴻升家中滑倒，因無人得知搶救不及而逝世，意外讓內建跌倒偵測功能的蘋果手錶爆紅，不少網友熱議根本是獨居者救星，有機會在寶貴的黃金時間內救命；不過也有人提醒，Apple Watch本身的設計並不適合洗澡。

根據蘋果官網介紹，Apple Watch Series 4或後續機型配有「跌倒偵測」功能，當偵測到使用者有嚴重跌倒的跡象，會點一下手腕、發出警示聲，接著錶上出現提示，可以選擇「SOS緊急服務」撥打緊急電話或選擇「我沒事」。

正常情況下Apple Watch會等待使用者回應提示，不過當手錶偵測到超過1分鐘沒有任何動作時，便會開始計時30秒，同時輕點手腕並發出提示聲。提示聲會越響越大，如果過程中沒有點選「取消」，倒數結束後手錶會自動聯絡緊急服務電話，通話結束後會向緊急聯絡人傳送所在位置的訊息。

蘋果Apple Watch （圖／翻攝蘋果官網）

▲Apple Watch偵測到使用者跌倒後會跳出求救提示。（圖／翻攝蘋果官網）

小鬼的意外讓Apple Watch的功能爆紅，不少人直呼是獨居者救星，畢竟生命無價，「真有機會被救到一次就超值」、「我真的心動了」！

不過也有網友在PTT上發文潑冷水，表示Apple Watch錶帶有很多種，不是每個都適合戴著洗澡，錶身也不宜接觸到肥皂、清潔劑等清潔用品，此外「正常人洗澡根本不會戴錶」。他綜合以上資訊研判，若今天發生類似小鬼浴室走出來跌倒的案例，Apple Watch不一定有用，「還不如防滑防撞做好」！

根據蘋果官網介紹，Apple Watch Series 2可用於淋浴、泳池、海邊游泳等淺水活動，但建議不要讓手錶接觸到肥皂、肥皂水、洗髮精、潤髮乳、乳液和香水，這可能會對水封和音效薄膜產生不利的影響，「抗水非永久情形，且效果會隨時間降低，Apple Watch 無法透過重新檢查或重新密封取得抗水性。」

▼小鬼黃鴻升家中猝死享年36歲。（圖／記者林彥君攝）

▲▼ 小鬼黃鴻升 。（圖／記者林彥君攝）

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