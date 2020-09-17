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iOS 14 突襲開發者！　寶可夢、動森等手遊暫不支援...玩家先別更新

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記者邱茀濱／綜合報導

蘋果今（17）日正式釋出iOS 14作業系統，但殺得許多開發者措手不及，紛紛抱怨來不及修改程式碼。目前，數家手遊廠商公告說，用戶若想繼續正常地使用App，建議暫時不要更新系統，包括《動物森友會 口袋露營廣場》、《Fate/Grand Order》及《Pokemon Go》等。

▲iOS 14,iPadOS 14。（圖／YouTube／Apple）

▲iOS 14。（圖／YouTube／Apple）

傳統上，蘋果9月的發表會對開發人員來說是相當重要的一天，因為蘋果將釋出最新作業系統的「GM版」（Golden Master），據iOS開發人員Rhys Morgan的說法，GM版大概有99%與用戶版本相同，離正式版則會有一周的時間，讓開發者還有時間可以調整並解決問題。

不過，今年iOS 14「GM版」與「正式版」之間僅間隔一天，蘋果的突襲讓許多開發者抱怨根本來不及修改程式碼。任天堂經營的動森，就發公告稱，若您將系統升級到iOS 14，遊戲將無法啟動，此問題也將在本月內更新程式進行修復，因此建議玩家暫時不要更新作業系統。

開發商Niantic表示，目前發現遊戲無法支援iOS 14 beta，並建議玩家等待0.187版本（目前是0.185）推出後，才升級作業系統，否則會有無法開啟遊戲的窘境。

▲iOS 14。（圖／Apple官網）

根據《ETtoday新聞雲》報導，iOS 14這次有8大主打功能，成為吸引民眾升級的重點之一。

1. Siri：新版Siri擁有全新精簡設計的使用者介面，知識量比3年前提升了20倍，用上「神經文字到語音技術」聲音聽起來更自然，支援超過65種語言翻譯組合，還能傳送語音訊息。

2. AirPods：使用者透過電量通知知道是否該為AirPods 充電，也能在多個Apple設備間進行自動裝置切換，「耳機調節」可放大微弱的聲音、依聽力調整頻率，而新版AirPods Pro擁有「空間音訊」能帶來影院般的聆聽體驗。

3.汽車鑰匙：讓iPhone、Apple Watch化身數位汽車鑰匙，能解鎖和啟動汽車，還能透過「訊息」功能與好友或家人共享鑰匙，而「受限制的開車」能限制加速、最高時速、甚至控制車內音響，適合子女借車時使用。

4.精簡使用者介面：當收到來電時會以橫幅顯示，不會再佔用整個畫面；「子母畫面」功能讓使用者可以在使用其他app的同時，繼續觀看影片或進行FaceTime通話。

5.小工具：天氣、時鐘、地圖、音樂......等小工具經過重新設計，變得更美觀、資料更豐富，現在可以放置在「主畫面」上的任何位置，讓各項資訊一目了然，也能將最多10個小工具拖移到另一個的上方，建立「堆疊」充分利用空間。

6.Memoji：全新髮型、全新頭飾風格、全新Memoji貼圖、更多年齡選項，新版更好展示使用者的個性。

7.CarPlay：現在支援第三方的停車、電動車充電和快速點餐app，支援中文和日文鍵盤，使用Siri分享抵達時間，傳送Siri語音訊息。

8.輔助使用：「聲音辨識」讓iPhone、iPad偵測到如火警或門鈴等特定類型的聲音或警報時，會在裝置上收到通知；「旁白」可辨識影像與照片內的文字，並朗讀出來。

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