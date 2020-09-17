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升級了沒？iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲不少網友認為用iOS14速度更快。（圖／取自YouTube／Apple）

記者林妤柔／綜合報導

iOS 14於今日（17）正式推出，不少人一接到通知就馬上更新，有網友在PTT猶豫是否該更新，底下就有一批網友給予好評，認為升級後速度更快、用起來更順了。

網友在PTT表示，由於不喜歡iOS13的功能，所以沒有更新，但iOS 14有一些滿喜歡的功能，相當猶豫，「有人是已經更新完的嗎？想請問使用上有沒有什麼問題，像耗電、卡順之類的？」

許多已更新的網友認為，升級後速度更快了，而且手機不太會發燙，都給不錯的評語，「iPhone 6s plus很順」、「X變順」、「已升，感覺換顆電池可以再戰」、「13升上來 省電很多」也有部分網友表示無感，苦勸沒事別更新比較好。

根據《ETtoday新聞雲》報導，iOS 14這次有8大主打功能，成為吸引民眾升級的重點之一。

1. Siri：新版Siri擁有全新精簡設計的使用者介面，知識量比3年前提升了20倍，用上「神經文字到語音技術」聲音聽起來更自然，支援超過65種語言翻譯組合，還能傳送語音訊息。

2. AirPods：使用者透過電量通知知道是否該為AirPods 充電，也能在多個Apple設備間進行自動裝置切換，「耳機調節」可放大微弱的聲音、依聽力調整頻率，而新版AirPods Pro擁有「空間音訊」能帶來影院般的聆聽體驗。

3.汽車鑰匙：讓iPhone、Apple Watch化身數位汽車鑰匙，能解鎖和啟動汽車，還能透過「訊息」功能與好友或家人共享鑰匙，而「受限制的開車」能限制加速、最高時速、甚至控制車內音響，適合子女借車時使用。

4.精簡使用者介面：當收到來電時會以橫幅顯示，不會再佔用整個畫面；「子母畫面」功能讓使用者可以在使用其他app的同時，繼續觀看影片或進行FaceTime通話。

5.小工具：天氣、時鐘、地圖、音樂......等小工具經過重新設計，變得更美觀、資料更豐富，現在可以放置在「主畫面」上的任何位置，讓各項資訊一目了然，也能將最多10個小工具拖移到另一個的上方，建立「堆疊」充分利用空間。

6.Memoji：全新髮型、全新頭飾風格、全新Memoji貼圖、更多年齡選項，新版更好展示使用者的個性。

7.CarPlay：現在支援第三方的停車、電動車充電和快速點餐app，支援中文和日文鍵盤，使用Siri分享抵達時間，傳送Siri語音訊息。

8.輔助使用：「聲音辨識」讓iPhone、iPad偵測到如火警或門鈴等特定類型的聲音或警報時，會在裝置上收到通知；「旁白」可辨識影像與照片內的文字，並朗讀出來。

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