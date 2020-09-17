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Apple Watch 增添「最佳化電池充電」功能　即刻更新 watchOS 7

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▲▼。（圖／MacRumors）

▲watchOS 7 添加了「最佳化電池充電」功能。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著 watchOS 7 的發布，Apple Watch 添加了「最佳化電池充電」功能，可以延長 Apple Watch 總電池壽命。啟用此功能後，電池會從用戶使用 Apple Watch 習慣中記取經驗，充電的時候也不會直接充滿，會直到用戶需要 ‌Apple Watch 的時候才會充滿。

若用戶定期在晚上入睡時為手錶充電，則充電限制壓在80％以下的水平，等到用戶快睡醒的時候再充滿剩餘的20％電力，以降低電池過度充電的問題，使手錶電池盡量保持最佳狀態。

▲▼。（圖／MacRumors）

默認情況下，在運行watchOS 7的Apple Watch上啟用“優化電池充電” 。如果您需要比平常更快地給Apple Watch充滿電，並且想要禁用“優化電池充電”，請按照以下簡單步驟操作。

1. 按下 Apple Watch 右側的數位滾輪，選擇「設定」。
2. 向下滾動並選擇「電池」。
3. 向下滾動並選擇「電池健康度」。
4. 點按「最佳化電池充電」旁邊的開關，轉到「關閉」的位置。
5. 點擊「關閉」或「關閉直到明天」。

▲▼。（圖／MacRumors）

最大電量百分比為用戶提供了與全新電池相比的電池容量，如果最大電量百分比下降，兩次充電之間的使用量可能會減少；換句話說，它是電池整體性能的指示，且與‌手錶一次充電可以持續多長時間直接相關。

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