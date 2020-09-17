拿iPhone就炒魷魚！陸企補貼員工用華為　網噴「管太寬」

▲陸企要求員工不得使用蘋果手機。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國對華為新一輪禁令15日生效，中國內部反美聲浪高漲之際，江蘇有一家企業於近日貼出內部公告，要求使用蘋果手機的員工，限期30天內改為用「國產手機」，否則自動離職處理，更對購買華為手機者提供15%的售價補貼，在陸網上掀起上反兩面討論，有人讚賞愛用國貨，有人則直批「管太寬」。

根據江蘇首府酒業有限公司於9月15日發布的內部通知，內容表明「為了保證公司及員工訊息安全，現做出如下規定」，包括一，使用蘋果手機的員工，限定30日內更換為國產品牌手機，否則按照自動離職處理。

二，公司所有員工不得購買蘋果手機，違者直接辭退。如果購買華為品牌手機，公司給予市場零售價格15%的補貼。

▲對於禁用蘋果手機，該公司表示是考慮到商業機密。（圖／翻攝自微博）

中國企業類似的舉動並非第一次出現。2018年12月，深圳夢派視聽科技有限公司也在官網通知稱，員工個人購買華為和中興手機，公司會給予市場價格15%的補貼，員工購買蘋果手機，公司會按照市場價格給予100%的處罰。

華為創辦人任正非也曾對此做出回應，他在接受《彭博社》專訪時稱，「如果真發生這種事（抵制蘋果），我一定第一個站出來反對。」任正非說，蘋果是我的老師，我作為一個學生，為什麼要反對老師。

對於外界的熱烈討論，江蘇首府酒業公司負責人在接受陸媒採訪時說，排除蘋果手機首要考慮的是安全問題，考慮到公司商業機密和員工個人訊息的安全性，因此對蘋果手機不是很放心。他甚至直言，「我作為中國人支持國產的所有手機品牌，應該沒有錯的吧！」

目前，該事件也已經登上大陸主要社交平台熱搜榜，有網友、評論認為，「這不僅不合法，而且更是一種不講理的行為」、「管太寬了」、「簡直是道德綁架」，但也有人說，「買華為公司還有補貼，有什麼不好」、「美國抵制我們，我們就不抵制他？」

►時間對我們來說完全沒用！

▼江蘇一公司發布公告，要求員工改用國產手機。（圖／翻攝自微博）