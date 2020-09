▲IOS 14新推出翻譯功能。(圖/翻攝自爆廢公社、Google翻譯)



記者王致凱/綜合報導

蘋果17日正式向用戶釋出iOS 14更新,iPhone 6S系列以上機型皆可更新至最新版本。不過有網友發現,使用蘋果全新推出的「翻譯」App翻譯一句普通對話,英文竟然跳出「老司機」的超白話版本。

網友在臉書爆廢公社公開版臉書分享圖片,顯示蘋果最新的翻譯App將「我想去你那」這段中文翻譯成英文,結果竟然變成超直白的粗話。網友笑說,「手機更新了ios14,新推出翻譯功能蠻ok的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友實測也發現同樣問題。網友紛紛留言說,「符合國情這很美國」、「譯無誤,老司機用語,巷子內的」、「直球」、「好白話的翻譯」;另有網友分析,翻譯功能需要完整的句子才能增加正確性,所以應該要輸入「我想要去你那裡」。

不過,實測蘋果對手Google公司的招牌翻譯功能,同樣一句話就翻譯成英文「I want to go to you」,語意上並未失準。

▼IOS 14翻譯新功能「老司機」。(圖/翻攝自爆廢公社公開版)



►「地表最強護唇膏」