　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Siri變聰明+AirPods音質起飛！　iOS 14新8大功能「現在就升級」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iOS 14現在已開放升級。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果履行發表會承諾，iOS 14正式版於9月17日到來，凡是iPhone 6s之後的機型現在就能升級，其中最受矚目的功能莫過於更加聰明的語音助手Siri、音效大強化的無線耳機AirPods Pro和讓手機化身為汽車鑰匙。

「為你經常進行的一切帶來嶄新外觀」，根據蘋果官網介紹， iOS 14釋出的主要功能特色與提升高達36個大項目，以下為《ETtoday新聞雲》記者整理，對使用者影響最大、最有趣的新鮮功能。

1. Siri：新版Siri擁有全新精簡設計的使用者介面，知識量比3年前提升了20倍，用上「神經文字到語音技術」聲音聽起來更自然，支援超過65種語言翻譯組合，還能傳送語音訊息。

2. AirPods：使用者透過電量通知知道是否該為AirPods 充電，也能在多個Apple設備間進行自動裝置切換，「耳機調節」可放大微弱的聲音、依聽力調整頻率，而新版AirPods Pro擁有「空間音訊」能帶來影院般的聆聽體驗。

▲▼AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

▲AirPods Pro 提供新模式「空間音訊」。（圖／記者謝仁傑）

3. 汽車鑰匙：讓iPhone、Apple Watch化身數位汽車鑰匙，能解鎖和啟動汽車，還能透過「訊息」功能與好友或家人共享鑰匙，而「受限制的開車」能限制加速、最高時速、甚至控制車內音響，適合子女借車時使用。

4. 精簡使用者介面：當收到來電時會以橫幅顯示，不會再佔用整個畫面；「子母畫面」功能讓使用者可以在使用其他app的同時，繼續觀看影片或進行FaceTime通話。

5. 小工具：天氣、時鐘、地圖、音樂......等小工具經過重新設計，變得更美觀、資料更豐富，現在可以放置在「主畫面」上的任何位置，讓各項資訊一目了然，也能將最多10個小工具拖移到另一個的上方，建立「堆疊」充分利用空間。

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

6. Memoji：全新髮型、全新頭飾風格、全新Memoji貼圖、更多年齡選項，新版更好展示使用者的個性。

7. CarPlay：現在支援第三方的停車、電動車充電和快速點餐app，支援中文和日文鍵盤，使用Siri分享抵達時間，傳送Siri語音訊息。

8. 輔助使用：「聲音辨識」讓iPhone、iPad偵測到如火警或門鈴等特定類型的聲音或警報時，會在裝置上收到通知；「旁白」可辨識影像與照片內的文字，並朗讀出來。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
聯絡簿簽「黃鴻升」！林爸爸畫小鬼悼念 …網刷一排哭臉
獨／高大成從「陳屍姿勢」研判小鬼死因　詳曝解剖真相
粉絲求合照遭小鬼拒絕！他下秒「超暖解釋」陪聊逛街10分鐘
小鬼8月才幫擺攤！　86歲紅薯阿嬤哭了：他答應要回來看我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 14「突襲」釋出惹怒開發者！App更新不及、籲用戶暫緩安裝

臉書推「Oculus Quest 2」頭戴式裝置！　打算攻AR、VR市場

Siri變聰明+AirPods音質起飛！　iOS 14新8大功能「現在就升級」

選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

PS5雙版本售價公開了！跟微軟Xbox Series X比較哪裡好？

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

小鬼猝逝「蘋果跌倒偵測」爆紅　獨居男感念：Apple Watch救了我

快訊／PS5發表會凌晨4：00直播　上市日、價錢將公開　網狂洗版

LINE TAXI深受女性白領青睞　兩天搭乘1趟以上就成鑽石會員

Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

iOS 14「突襲」釋出惹怒開發者！App更新不及、籲用戶暫緩安裝

臉書推「Oculus Quest 2」頭戴式裝置！　打算攻AR、VR市場

Siri變聰明+AirPods音質起飛！　iOS 14新8大功能「現在就升級」

選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

PS5雙版本售價公開了！跟微軟Xbox Series X比較哪裡好？

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

小鬼猝逝「蘋果跌倒偵測」爆紅　獨居男感念：Apple Watch救了我

快訊／PS5發表會凌晨4：00直播　上市日、價錢將公開　網狂洗版

LINE TAXI深受女性白領青睞　兩天搭乘1趟以上就成鑽石會員

Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

美次卿不主持經濟對話！議題喬不攏　吳釗燮：層面廣尚在討論

「寶貝小女兒」黏胸口視角太邪惡！親生兒超不爽：根本在宣戰

汪怕下樓梯！　壯爸每天扛「40Kg瓦斯桶」...4層樓上下跑累慘

快訊／桃園某國中家長闖校園私刑！上課到一半「電擊棒攻擊學生」

為挺好友客串《想見你》　小鬼黃鴻升「肚臍學長」成網最傷心回憶

山林裡的玻璃屋！特搜新竹咖啡廳　露天純白桌椅＋滿天星斗超浪漫

開放式廚房好用嗎？　網友提醒：會被「台式料理」害慘

農委會：「農業保險法、農民退休儲金條例」精進作為明年1月施行

英文沒考好被罰200下深蹲　女高中生做完「血尿」肝腎功能受損

175年首次！美權威雜誌「大選靠邊站」　怒嗆川普抗疫撒謊亂搞

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

3C家電熱門新聞

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

快訊／PS5發表會凌晨4：00直播

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

iPhone 12預測總整理

蘋果 iOS 14 明天上線！還有 iPadOS 14、watchOS 7　供用戶更新

Facebook「虛擬替身」　手把手10步驟教學

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

Apple Watch SE入手價不到1萬元

Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

PS5雙版本售價公開、11月上市

蘋果發表會一次看

經銷商舊款iPad、iPad Air最低88折降價賣

蘋果發表會「史上最短」！iPad Air「超實用功能」成亮點

更多熱門

相關新聞

選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

近年來，Apple Watch 已經躋身為蘋果產品的主角之一，為蘋果帶來相當可觀的收益。Apple Watch Series 6 及平價款 Apple Watch SE 即將在 17 日開放預購，售價也已在官網和 Apple Store 上公佈了；此外，蘋果也會繼續販售 Apple Watch Series 3 做為入門款。

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

精品錶靠「這點」存活　擁護者：它是資產

精品錶靠「這點」存活　擁護者：它是資產

iPad滿意度最高　蘋果：發表以來已賣出超過5億台

iPad滿意度最高　蘋果：發表以來已賣出超過5億台

關鍵字：

iphone蘋果ios14

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

小鬼下半身全裸陳屍主臥　父不捨拿短褲遮

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「開設靈堂日期曝光」！

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面