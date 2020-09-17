Siri變聰明+AirPods音質起飛！　iOS 14新8大功能「現在就升級」

▲iOS 14現在已開放升級。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果履行發表會承諾，iOS 14正式版於9月17日到來，凡是iPhone 6s之後的機型現在就能升級，其中最受矚目的功能莫過於更加聰明的語音助手Siri、音效大強化的無線耳機AirPods Pro和讓手機化身為汽車鑰匙。

「為你經常進行的一切帶來嶄新外觀」，根據蘋果官網介紹， iOS 14釋出的主要功能特色與提升高達36個大項目，以下為《ETtoday新聞雲》記者整理，對使用者影響最大、最有趣的新鮮功能。

1. Siri：新版Siri擁有全新精簡設計的使用者介面，知識量比3年前提升了20倍，用上「神經文字到語音技術」聲音聽起來更自然，支援超過65種語言翻譯組合，還能傳送語音訊息。

2. AirPods：使用者透過電量通知知道是否該為AirPods 充電，也能在多個Apple設備間進行自動裝置切換，「耳機調節」可放大微弱的聲音、依聽力調整頻率，而新版AirPods Pro擁有「空間音訊」能帶來影院般的聆聽體驗。

▲AirPods Pro 提供新模式「空間音訊」。（圖／記者謝仁傑）

3. 汽車鑰匙：讓iPhone、Apple Watch化身數位汽車鑰匙，能解鎖和啟動汽車，還能透過「訊息」功能與好友或家人共享鑰匙，而「受限制的開車」能限制加速、最高時速、甚至控制車內音響，適合子女借車時使用。

4. 精簡使用者介面：當收到來電時會以橫幅顯示，不會再佔用整個畫面；「子母畫面」功能讓使用者可以在使用其他app的同時，繼續觀看影片或進行FaceTime通話。

5. 小工具：天氣、時鐘、地圖、音樂......等小工具經過重新設計，變得更美觀、資料更豐富，現在可以放置在「主畫面」上的任何位置，讓各項資訊一目了然，也能將最多10個小工具拖移到另一個的上方，建立「堆疊」充分利用空間。

6. Memoji：全新髮型、全新頭飾風格、全新Memoji貼圖、更多年齡選項，新版更好展示使用者的個性。

7. CarPlay：現在支援第三方的停車、電動車充電和快速點餐app，支援中文和日文鍵盤，使用Siri分享抵達時間，傳送Siri語音訊息。

8. 輔助使用：「聲音辨識」讓iPhone、iPad偵測到如火警或門鈴等特定類型的聲音或警報時，會在裝置上收到通知；「旁白」可辨識影像與照片內的文字，並朗讀出來。