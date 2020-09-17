GoPro Hero 9登場！5K錄影、前後彩色螢幕、售價16800元

特約記者洪聖壹／綜合報導

GoPro 新一代的運動相機 GoPro Hero 9 正式登場，配備 1.4 吋前置彩色螢幕，方面自拍取景，主螢幕也升級到更大的 2.27 吋，同時用了更大的 1,720mAh 電池，搭載全新的 23.6MP 傳感器，內置超級防手震，10米防水，支援高達 5K 錄影，美國綁定Plus服務費，總價 450 美元，台灣售價取一個吉利的數字新台幣 16,800 元。

從外觀來看，GoPro Hero9 Black 體積稍微變大，每邊多了 5mm 至 6mm，重量也增加了 32g，這是因為 Hero 9 Black 是配備更大的 2.27 吋彩色主螢幕，相比上代產品把顯示面積擴大了16%，更大的 1.4 吋前置彩色螢幕，同時用了更大的 1,720mAh 電池，續航力延長 30%。

拍攝能力方面，Hero 9 Black 配備全新的 23.6MP 傳感器，可以錄製 5K@30p ，比 4K 多 77% 的像素，影片截圖每幀高達 1470 萬像素。當然也有保留 4K 60p 和 2.7K 240p 的高流暢度錄影能力。拍照則是提升到 2000 萬畫素。

至於原來的防手震功能，HyperSmooth 和 TimeWarp 都雙雙升級到 3.0，主要是為了讓機身拍攝更具穩定性，GoPro Hero9 Black支持地平線修正，以及高達 8 倍速慢動作影音錄制。

與此同時，GoPro 還加入了 Scheduled Capture 和 Duration Capture，前者可讓使用者可以設定指定時間啟動錄影功能，後者可以在持續壹段時間後自動停止錄影。並且新增 HindSight 功能，該功能可以讓用戶按下錄影鍵的數秒之前就啟動錄制。

配件方面，GoPro Hero9 Black 採用可拆卸的鏡頭設計，可以額外購買專屬 MAX 鏡頭選配組件，從而獲取 155° 的廣角拍攝以及 2.7K 穩定影片，GoPro 還設計了一組全新的 Max mod，安裝之後就會讓 Hero 9 Black 都具備跟 360 相機 GoPro Max 類似的「Max HyperSmooth」防震效果。

價格方面，Hero 9 Black 的建議定價標在 450 美元，如果訂閱 Plus 服務的話，就會有 150 美元的折扣優惠，但是需要加上 Plus 的 50 美元年費（450-150+50=350美元）。台灣售價比較單純，取一個吉利的數字新台幣 16,800 元。