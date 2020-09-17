　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

GoPro Hero 9登場！5K錄影、前後彩色螢幕、售價16800元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

GoPro 新一代的運動相機 GoPro Hero 9 正式登場，配備 1.4 吋前置彩色螢幕，方面自拍取景，主螢幕也升級到更大的 2.27 吋，同時用了更大的 1,720mAh 電池，搭載全新的 23.6MP 傳感器，內置超級防手震，10米防水，支援高達 5K 錄影，美國綁定Plus服務費，總價 450 美元，台灣售價取一個吉利的數字新台幣 16,800 元。

從外觀來看，GoPro Hero9 Black 體積稍微變大，每邊多了 5mm 至 6mm，重量也增加了 32g，這是因為 Hero 9 Black 是配備更大的 2.27 吋彩色主螢幕，相比上代產品把顯示面積擴大了16%，更大的 1.4 吋前置彩色螢幕，同時用了更大的 1,720mAh 電池，續航力延長 30%。

拍攝能力方面，Hero 9 Black 配備全新的 23.6MP 傳感器，可以錄製 5K@30p ，比 4K 多 77% 的像素，影片截圖每幀高達 1470 萬像素。當然也有保留 4K 60p 和 2.7K 240p 的高流暢度錄影能力。拍照則是提升到 2000 萬畫素。

至於原來的防手震功能，HyperSmooth 和 TimeWarp 都雙雙升級到 3.0，主要是為了讓機身拍攝更具穩定性，GoPro Hero9 Black支持地平線修正，以及高達 8 倍速慢動作影音錄制。

與此同時，GoPro 還加入了 Scheduled Capture 和 Duration Capture，前者可讓使用者可以設定指定時間啟動錄影功能，後者可以在持續壹段時間後自動停止錄影。並且新增 HindSight 功能，該功能可以讓用戶按下錄影鍵的數秒之前就啟動錄制。

配件方面，GoPro Hero9 Black 採用可拆卸的鏡頭設計，可以額外購買專屬 MAX 鏡頭選配組件，從而獲取 155° 的廣角拍攝以及 2.7K 穩定影片，GoPro 還設計了一組全新的 Max mod，安裝之後就會讓 Hero 9 Black 都具備跟 360 相機 GoPro Max 類似的「Max HyperSmooth」防震效果。

價格方面，Hero 9 Black 的建議定價標在 450 美元，如果訂閱 Plus 服務的話，就會有 150 美元的折扣優惠，但是需要加上 Plus 的 50 美元年費（450-150+50=350美元）。台灣售價比較單純，取一個吉利的數字新台幣 16,800 元。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼有什麼代表作？黃鴻升「2字優點」PTT淚推：勝過一切
小鬼筆下女友曝光！峮峮曬甜美肖像「悲痛留2字」惹心疼
KID熬夜完成小鬼遺願！強忍悲傷上工...現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／PS5「台幣售價」公布了！　18日起全台開放預購

GoPro Hero 9登場！5K錄影、前後彩色螢幕、售價16800元

亞太電再推5G應用　攜手「霹靂」秀AR魔法

「蘋果手錶跌倒偵測」實測2情況秒觸發SOS　保命6步驟曝光！　

智慧錶「跌倒偵測」能趨吉避凶？3C達人：危急時真能救你一命

升級了沒？iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

Sony Xperia 5 II 5G新機主打藍色、120Hz螢幕、4K慢動作錄影叫陣蘋果

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

Sony Xperia 5 II亮相　新增充電模式保護手機電池

蘋果手錶「跌倒偵測」爆紅　獨居救命超有效...他曝洗澡一樣GG！

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

快訊／PS5「台幣售價」公布了！　18日起全台開放預購

GoPro Hero 9登場！5K錄影、前後彩色螢幕、售價16800元

亞太電再推5G應用　攜手「霹靂」秀AR魔法

「蘋果手錶跌倒偵測」實測2情況秒觸發SOS　保命6步驟曝光！　

智慧錶「跌倒偵測」能趨吉避凶？3C達人：危急時真能救你一命

升級了沒？iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

Sony Xperia 5 II 5G新機主打藍色、120Hz螢幕、4K慢動作錄影叫陣蘋果

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

Sony Xperia 5 II亮相　新增充電模式保護手機電池

蘋果手錶「跌倒偵測」爆紅　獨居救命超有效...他曝洗澡一樣GG！

快訊／PS5「台幣售價」公布了！　18日起全台開放預購

獨／全國淋病確診爆增54%！ 社交距離喊假的...內幕原因曝

美國駐中國使團副團長傅德恩　任大使館臨時代辦

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

神明坐擁台中230筆土地　市府呼籲盡速清地籍

拍攝抗議！華裔女記者遭5名加州警「按地反手」逮捕...超狠畫面曝

陳零九不捨小鬼黃鴻升驟逝　曾回送潮牌衣「有能力時想要報恩」

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

3C家電熱門新聞

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

iOS 14開放升級　8大新功能來了

快訊／PS5發表會凌晨4：00直播

iPhone 12預測總整理

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

iOS 14「突襲」釋出惹怒開發者！籲用戶暫緩安裝

三星「Galaxy S21 Ultra」保留大電池　傳 Galaxy Note 系列可能終止

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

蘋果 iOS 14 明天上線！還有 iPadOS 14、watchOS 7　供用戶更新

蘋果錶跌倒偵測爆紅　洗澡是例外

Facebook「虛擬替身」　手把手10步驟教學

PS5雙版本售價公開、11月上市

更多熱門

相關新聞

Insta360 ONE R雙鏡套裝　開箱受「審」

Insta360 ONE R雙鏡套裝　開箱受「審」

Insta360運動攝影玩很大，首創樂高「模組化」可換鏡頭，還能一機抵三機，兼具4K攝影機、360全景攝影機、4K自拍螢幕機使用，並導入二代更強FlowState 2.0超級防震，趣味橫生實用的移動縮時錄影、隱形自拍棒功能，提供強大又簡單操作的整合型App編輯分享…重點1萬多元單機價俗擱大碗！這…當然逃不過鑑定團鎖定，開箱受「審」碟思！

GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

Triumph推出智慧連接系統！

Triumph推出智慧連接系統！

GoPro HERO 8 Black　神話再「鑑」

GoPro HERO 8 Black　神話再「鑑」

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

關鍵字：

GoPro Hero 9GoPro

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面