NOVA情報誌／Insta360 ONE R雙鏡套裝　開箱受「審」

圖、文／NOVA情報誌



Insta360運動攝影玩很大，首創樂高「模組化」可換鏡頭，還能一機抵三機，兼具4K攝影機、360全景攝影機、4K自拍螢幕機使用，並導入二代更強FlowState 2.0超級防震，趣味橫生實用的移動縮時錄影、隱形自拍棒功能，提供強大又簡單操作的整合型App編輯分享…重點1萬多元單機價俗擱大碗！這…當然逃不過鑑定團鎖定，開箱受「審」碟思！



超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「奈勒斯」

姓名：陳英傑

現任：自由電子報 主編

綽號（英文名）：Linus

資歷：蘋果日報副刊3C記者2年、尖端出版社3C雜誌編輯1年、自由時報3C記者3年、中國時報生活科技組記者4年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人4～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

Insta360 ONE R雙鏡套裝 肚裡乾坤

◎首創模組化可換鏡頭：首創模組外觀拼接組合，透過電池底座＋相機模組＋鏡頭模組三大分離區塊，類似積木組裝，提供自由安裝&隨需求置換鏡頭。

◎4K廣角＋360全景＋Vlog自拍三機一體：雙鏡頭套裝出貨含一顆4K 60fps廣角鏡&5.7K 360度全景鏡頭，透過可換鏡頭彈性，單機提供4K極限運動拍攝、360度全景攝錄，當將鏡頭朝後向組裝，還能透過螢幕看到即時Vlog自拍表情與構圖，達到三機一體。

◎FlowState 2.0超級防震& HDR攝錄支援：導入FlowState 2.0超級防震，標榜能拍出順暢平穩畫面。採先進H.265視訊編碼，支援HDR影片拍攝、HDR靜態拍照、Burst連拍9張、縮時拍攝與超級夜景模式。

◎移動縮時錄影＆強大App整合剪輯分享&隱形自拍棒：內建移動縮時錄影，可增添影片快慢轉場趣味風格效果。專用App提供瀏覽/編輯、影片故事剪輯分享，並設有教學影片模板，可針對360度影片後製做視角定位/深度追蹤與隱形自拍棒功能。

◎人性操作規劃＆70分鐘續航力&配件彈性：搭載1.5吋觸控螢幕、機頂按鍵與簡體中文UI。配置1190mAh鋰電池，續航力70分鐘。隨盒附帶運動保護框與全景鏡頭保護罩，另有60米潛水殼、雙倍電力底座供選購。



鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&首創模組化可換鏡頭』

大審婆：聽說這次外觀有貓膩，玩起樂高積木模組化可換鏡頭，來吧！

Ling：運動攝影機首創「模組化」是有趣設計，跟坊間競品有做出差異，外型設計也不錯，小小的攜帶滿方便，整體質感是有的，另外提供裸機5米可下水拍攝還OK！

克里夫：我認為透過模組方式來增加應用，確實是比較不一樣想法，整個組裝過程很簡單，優點讓使用者多一些選擇，出門前視當天情境置換不同拍攝鏡頭；當然可換鏡頭主打未來性，若後續沒產品就變孤兒，這部分還有待觀察

奈勒斯：開箱後一個一個組裝，很像樂高讓人感到新奇好玩，且一次擁有兩顆鏡頭可更換很新鮮，不過就像很多微單相機玩家一樣，到後來通常只會常用一顆，話題性是有，實用性見仁見智。，

男哥：它首創模組化，將電池座、相機主體與鏡頭分離組裝設計，個人認為有創意，且衍伸出來的可換鏡頭模式，很像玩單眼機，確實比競品多一些彈性。不過這類極限攝影機畢竟會在水下使用，比較讓人擔心常常組裝插拔，容易造成日後鬆垮或影響防水系數。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『4K廣角＋360全景＋Vlog自拍三機一體』

大審婆：達人們，這雙鏡套裝組說是能一機抵三機，不知有無澎風，用力再鑑？

奈勒斯：很明顯雙鏡套裝組是它銷售主力，因配置兩顆不同特性鏡頭，只要輕鬆插拔換鏡頭或轉換角度，就能葉問上身一打三（全場大笑），兼具4K攝影、360全景攝影、4K自拍攝錄，就這點來說還不錯。

克里夫：它設計賣點主要就是使用彈性，特別是情境應用，當今天想出門踏青用4K廣角鏡頭去拍，明天玩極限運動捕捉周圍環繞景色，換裝360度全景鏡頭拍，從這角度想，好處不用真的買兩台主機，偶爾想要自拍，將鏡頭轉換面向自己也能讓構圖更美，讓它擁有市場競爭力。

Ling：同意奈勒斯所言，一機抵三機是它很棒的行銷切入點，對它品牌推廣能見度與形象能加分。但回歸剛剛所說，關乎使用習慣問題，你到底用不用得到？若用不到就淪為噱頭，不如少花一些錢買4K廣角單鏡組就好。

男哥：無疑的這雙鏡套裝組主要針對競爭對手GoPro而來，去年底GoPro才推出GoPro 8與MAX 360全景兩款新機。這款定價雖比GoPro 8單機高一些，卻同時擁有這兩款機型拍攝特色，讓使用者心理會感俗擱大碗，重點迎合現在部落客、網紅Vlog自拍風潮，花10秒鐘將鏡頭轉向即可變成自拍型攝影機，這部分我給高評價。

▲圖上Insta360 ONE R採創新的模組化設計，透過電池底座＋相機模組＋鏡頭模組三大分離區塊，類似積木拼接組裝使用。圖中雙鏡套裝提供4K 60fps廣角鏡&5.7K 360度全景兩顆鏡頭，隨拍攝情境自由更換鏡頭。圖下將相機模組螢幕轉向組裝，即變身4K/360度全景自拍機，帶來一機三用優勢。

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『二代FlowState 2.0超級防震&HDR拍攝支援』

大審婆：原廠標榜二代超級防震技術與支援HDR攝功，針對實際錄像表現再鑑！

男哥：實測發現它這FlowState 2.0防震效果相當犀利！當拍完一開始在機器上看影像是抖動的，但透過手機App輸出後，整個效果差異相當顯著，實際手持下邊跑邊錄畫面，給人拿三軸穩定器平穩順暢效果，不諱言已逼近最新GoPro 8水準。但比較可惜是這顆4K廣角鏡頭感光能力相對弱，且相比下在灰暗環境拍攝畫面雜訊顆粒較明顯，這部分還有進步空間。

克里夫：同意，剛剛在主機螢幕上看不怎麼樣，但輸出手機上效果很不錯，且提供的攝錄功能都還滿實用，包含HDR、連拍、多種視角、夜景模式等，就運動相機表現，跟對手差異不會太明顯，滿足多數運動攝影者需求。

Ling：實際拍出的影像來看，防震控制與畫面表現有維持市場水準，拍照上功能選項也齊全，加上全天候堅固防水特性，大可帶出門當旅遊機取代相機。

奈勒斯：從它模組化設計，到訴求一機抵三機高性價玩法，可看出鎖定年輕客群，雖然防震技術與拍攝功能上已急起直追，逼進龍頭品牌GoPro表現，但若能多增添一些自家開發的獨特創新好玩拍攝玩法，相信更能吸引年輕人關注與賣點。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『移動縮時錄影＆整合版App剪輯分享&隱形自拍棒』

大審婆：朋友啊，針對移動縮時錄影，整合版App後製剪輯分享與獨特隱形自拍棒功能…持續鑑！

克里夫：我自己還滿喜歡移動縮時這件事，手動快轉概念，提供有趣另一玩法。App後製剪輯等設計，對於一般使用者，若只是想將原始拍下影像做一些加工，這App設計很到位，不需要花太多力氣，直接在手機上就能完成與分享，OK啦！

奈勒斯：個人滿欣賞它隱形自拍棒功能，當套用全景鏡頭，360度拍出環境美景後，不會出現醜醜的自拍棒礙風景。另外移動縮時錄影也不錯，影片無需太多後製，就能擁有趣味風格效果。

Ling：同感，我也認為隱形自拍棒功能可加分，且它App功能選項滿多，能快調玩出一些如小行星、超廣角、窄視角等效果，App部分也貼心提供動態影片教學，甚至360全景拍完後可選擇想要的追蹤視角，這部分還不錯。

男哥：它App設計與後製這塊，我認為是它繼模組化可換鏡頭後，另一凌駕競品優勢！整個App包含介面與編輯邏輯設計的更簡單，並穿插一些影片教學，入門者玩半天就能很熟悉，尤其針對全景360度影片，還能即時在手機上鎖定想要的鏡位視角或深度追蹤，完成後立即另存新影片，這對於喜愛拍正妹的宅男相當受用，鏡頭不用刻意朝正妹錄，回家後透過手機APP快速製作情人視角影片，一整個大滿足（全場大笑）。另外也提供「AI影片故事」功能，跟GoPro相似簡單點選想要的影片或照片，自動幫你做成一短創意短片。

▲Insta360 ONE R搭載FlowState 2.0超級防震，透過手機App輸出後效果相當顯著，手持跑步下畫面依舊平穩順暢。專用App功能選項多，能玩出一些如小行星等效果。尤其針對全景360度影片後製設計簡單，還能鎖定想要的鏡位視角或深度追蹤。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『人性操作規劃＆容量電力&配件接駁彈性』

大審婆：最後，針對整體人性操作、電力續航與配件接駁彈性拉斯兜鑑！

奈勒斯：它分離式電池底座內建1190mAh容量，原廠公佈電力續航約可拍70分鐘，實際使用若打個八折還不到1小時，帶出去玩從早拍到晚明顯不太夠，這部分還有加強優化空間。

▲分離式電池底座內建1190mAh容量，原廠公布續航約70分鐘，帶出門從早拍到晚或出國旅遊，建議帶備用電池。

Ling：人性操作規劃上機頂配置大型按鍵挺方便，比較可惜是螢幕設計有些太小，尤其有年紀的人看起來會很吃力（全場又是大笑），觸控螢幕靈敏度也不是很好，畢竟大家現在都用習慣手機，相比下有不小落差，會讓人不太習慣。

男哥：同意，因遷就體型小巧模組方塊機身，螢幕尺寸因此受限，加上字體小、UI又是簡體中文，確實在螢幕操控這部分還有優化空間。至於電力續航老實說是這類運動攝影機的通病，建議有長時間出門拍攝者要帶備用電池。

克里夫：隨機有附帶全景鏡頭保護罩配件實在是太需要了，因這類360鏡頭平常使用容易去磨到，能很方便套起來，且本身質感還不錯。另外對運動攝影機來講，像GoPro它有一大推配件可選，這款雖然也有，但相較下沒那麼多，不過至少一般常用如潛水殼或雙倍電力底座有提供，還OK！

大審婆：瞭解，感恩喔～

▲因採模組方塊小巧機身，螢幕尺寸因此受限有些太小，加上觸控不是太靈感，操作上略顯吃力！

ONE R雙鏡套裝配件&細部仔細瞧！

◎運動攝影保護框架

隨機附帶的保護框架，提供更堅固的防護能力，並方便鎖自拍棒或配件。

◎306全景鏡頭保護罩

全景鏡頭專用保護罩，採厚矽膠材質，能防止兩側魚眼鏡頭磨損，隨盒免費附贈。



◎60米潛水保護殼

4K廣角鏡頭專用潛水殼，提供高達60米深潛防護性，因應愛好潛水者需求，預計近期開賣（另購）。



◎雙倍電池容量底座

專用的雙倍電池容量底座，提供使用者外出時更長效拍攝續航，預計近期開賣（另購）。



『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Insta360 ONE R雙鏡套裝運動攝影機打分數囉！



『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：81

男哥：83

奈勒斯：82

Ling：80



平均分數：81.5分「NOVA數位鑑定過關」



『我要上訴─原廠有話要說』

雖然這次超級鑑定團給Insta360 ONE R雙鏡套裝運動攝影機打了「這東東還真不錯！」以上評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要好好追根究底…。趕緊去找Insta360代理先創國際行銷公關陳筱涵（筱涵妹）問明白！

Q大審婆：與會專家頗為讚賞Insta360 ONE R業界首創模組化可換鏡頭，還能一機抵三機，兼具4K攝影機、360全景攝影機、4K自拍螢幕機使用！但有達人指出，因定位會在水下使用，讓人擔心常常組裝插拔，容易造成日後鬆垮或影響防水系數？對此…

A筱涵妹：Insta360在產品發布上市前都經過非常嚴謹的測試，請消費者放心使用，若是在一年保固期間發生問題，也可以交給我們幫您處理。

Q大審婆：搭載全新二代FlowState 2.0超級防震技術手機App輸出後，實際畫面抗抖動效果顯著，直逼GoPro 8水準。不過有專家指出可惜這顆4K廣角鏡頭感光能力相比較弱，昏暗環境畫面雜訊顆粒較顯著？對此…

A筱涵妹：如有夜拍需求也可以考慮購買擁有1英吋感光元件的徠卡鏡頭版本，而這也是模組化的ONE R最大的強項，可以因應不同環境場景，進行鏡頭的替換。

Q大審婆：針對移動縮時錄影、隱形自拍棒與App剪輯分享等功能，達人們認為設計有趣、實用且操作上更簡易。但對於原廠公佈70分鐘電力續航，普遍認為帶出門從早到晚不太夠，還有進步優化空間？

A筱涵妹：感謝達人們指教，後續我們會再推出續航更持久的兩倍電量電池配件，敬請期待。

Q大審婆：整體操控體驗上，達人們認為螢幕設計太小，稍有年紀的人看起來會感吃力？觸控靈敏度也不是太好，相比大家用習慣的手機有落差，讓人不太習慣？

A筱涵妹：相機上螢幕主要提供消費者即時觀看回放以及調整參數的選項，如覺得螢幕太小也可以透過WiFi將相機與手機連接，使用專屬的ONE R App進行操作！

大審婆：收到，阿里卡豆！

鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Insta360 ONE R雙鏡套裝運動攝影機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的筱涵妹又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA幫小小搶購一部，讓她帶到日本賞櫻拍美景防疫又安心，那偶也是功德一件，哈哈～

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