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GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

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▲▼GoPro Karma。（圖／取自GoPro）

▲GoPro Karma。（圖／取自GoPro）

記者王曉敏／綜合報導

根據許多用戶反映，GoPro空拍機Karma自今年開始一直出現指南針校準失敗、沒有GPS訊號等問題，無法飛行，影響範圍遍及全球。稍早GoPro已於推特推文表示將在收到團隊回覆後發布更新來解決問題。

據科技網站《The Verge》報導，GoPro Karma全球性故障問題似乎與全球定位系統（GPS）及全球導航衛星系統（GLONASS） 歸零有關。大多數科技公司已於過去幾個月為此陸續發布軟體更新來避免過渡問題，但GoPro自2018年9月以來便一直未曾釋出Karma的系統更新。

許多Karma所有者表示，他們的Karma遙控器因接收不到GPS信號而不斷閃燈表示錯誤，且無法校準指南針。有些用戶表示透過重置遙控並關閉GPS即可解決問題，但也有用戶反映，即便關閉GPS，他們也無法起飛無人機。

對此，GoPro發言人表示，該公司的工程團隊正「積極排查」問題。稍早，GoPro在官方推特推文稱，將在收到產品團隊的回覆後發布更新。

GPS週期會「歸零」是因為GPS是以「周數」來表達日期，而非大家所熟知的年、月、日、時、分、秒概念，而GPS周數只有10位數，在電腦上以二進位呈現時，最多只能填入1111111111，也就是說它只能從第0周算到第1023周，並在達到第1024周時歸零，從0000000000重新計算。

GPS時間是從1980年1月6日開始，第一次歸零發生在1999年8月21日，而最近的一次則為2019年4月6日。據《The Verge》報導，當GPS周數歸零時，一些較舊的設備可能也會跟著重置日期，從而損壞導航數據並遺失位置估計值。而GLONASS在經過一定時間後也有類似問題，據說可能已於2019年12月31日或今年元旦歸零。

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