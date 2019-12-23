NOVA情報誌／GoPro HERO 8 Black攝王神話再「鑑」

圖、文／NOVA情報誌

GoPro下猛藥，導入二代更強HyperSmooth 2.0超級防震，更智慧有趣味Time Warp 2.0移動縮時錄影；還因應時下Vlog雙螢幕自拍需求，增設專用模組，支援1080P臉書串流直播，甚至瘦身變薄還新增折疊式固定接頭，免套免殼裸機接手把，上山下海超舒系…。各位觀眾，GoPro HERO 8 Black搶鮮立馬開箱「鑑」！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「奈勒斯」

姓名：陳英傑

現任：自由電子報 主編

綽號（英文名）：Linus

資歷：蘋果日報副刊3C記者2年、尖端出版社3C雜誌編輯1年、自由時報3C記者3年、中國時報生活科技組記者4年

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

GoPro HERO 8 Black肚裡乾坤

◎二代HyperSmooth超級防震＋四種拍攝視角：延續上代4K 60p超高解析流暢錄像，搭載更強二代HyperSmooth 2.0超級防震，從XY軸提升到XYZ三軸穩定，手持下媲美三軸穩定器效果，且各解析度下皆支援。並提供SuperView/廣角/線性/窄角四種拍攝視角，四種預設模式標準/活動/慢動作/電影拍攝模式。

◎進化版2.0移動縮時錄影＋強大相機拍攝：導入二代進化版Time Warp 2.0移動縮時，輕觸螢幕瞬間能切換縮時或正常轉速，增添影片快慢轉場趣味效果。新增HDR超級相片功能與LiveBurst實況照片，按下快門瞬間拍下前後1.5秒共90張照片，從中挑選最佳影像。

◎全新雙螢幕擴充模組&1080P臉書串流直播：因應時下Vlog需求，新規劃專屬「顯示器模組」、「燈光模組」、「媒體模組」外接配件，其中顯示器模組提供前後雙螢幕便於自拍，預計12月底開賣。同時支援更高1080P畫質Facebook Live串流直播。

◎繁中人性介面＆整合版App影片故事剪輯&電力續航：搭載2吋觸控螢幕與大型按鍵，導入全新優化版繁中UI與整合版App，提供快速設定/控制拍攝/直播與一條龍「影片故事」剪輯分享；出廠內置1220mAh毫安培充電鋰電池。

鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&新增折疊固定座』

大審婆：聽說這次外觀有貓膩，瘦身變薄還新增折疊式固定接頭，來吧、開鑑！

克里夫：這類運動攝錄影較屬特殊應用，重點有兩個，一是越輕越好，另一就是使用的便利性。這次八代不錯是外觀做到更薄更輕，且底部新增固定接頭，大可直接鎖自拍棒或配件，方便性好很多，相較上代有擠出一些進步。

奈勒斯：我一直覺得買到七代就很棒，現在看到八代機，深深覺得還好當時沒買（全場大笑）。這代外觀雖然相似，但包含體型、操控各方面都做到更成熟，尤其新增折疊式接頭更是大加分！

安安：前幾代GoPro拿到第一件事，就是看型錄去選夾具、保護殼，使用上有種爽度但又不夠爽感覺，因買來就直接要用嘛。這代大大簡化這部分，新增固定夾頭且看起來很堅固，幾乎用T型角架八角螺絲就可鎖在腳踏車上拍攝，不像以往還要選專用配件，方便是一回事，重點能幫使用者省下不少錢。

男哥：同感！原廠可能有聽到使用者心聲，將固定接頭內建真的是一大福音，沒用時還可折疊收納；另外不錯是八代改採側開式電池蓋，優點拍到一半沒電能立即打開換新電池，且整機包含架構、端子、電池槽都全新設計過，麥克風也改設正面讓收音效果好很多，我也要按讚。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『二代超級防震＋四種拍攝視角』

大審婆：達人們，針對二代HyperSmooth超級防震技術與實際拍攝品質再鑑！

男哥：套句沈玉琳名言，OMG、OMG…（全場又是狂笑），之前測過七代機，已認為無需再買三軸穩定器，這次八代實際拿著它在跑動中測試，是用跑的喔，畫面依舊平穩順暢，跨張是還感覺有拿穩定器的視覺Fu。且這次連帶鏡頭與感光元件都有提升，低光源拍攝力與雜訊控制更好，真的讓人有驚艷到。

安安：同意！讓我很驚訝是防震效果技術有顯著進步，畫面穩定性真的能媲美很貴的三軸穩定器，同時延續上代好評的4K 60P超解析度品質，穩坐運動攝錄王寶座！

奈勒斯：說實在，看到它實際防震效果真的想敗一台！這不是業配文，因實在很厲害，老實說七代防抖表現已夠優，這代更強，強到那些中低階穩定器快沒有市場。拍攝上也提供更大彈性，給予更多視角與解析度模式，完全能照自我需求自設到很細，尤其我喜歡它的超廣角模式，雖然會變形，但運動情境下搭配變形會讓畫面更有張力震撼感。

克里夫：我也認為它這次最大突破就是防震性能，這東西單看規格沒感覺，不過剛剛看男哥跑步中的錄像，基本上你手機搭3、4千元穩定器拍出來的畫面都沒它穩，我想這代應該又會大賣。

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『進化版2.0移動縮時錄影＋強大相機拍攝』

大審婆：原廠標榜進化版2.0移動縮時錄影與更強相機攝功，不知有無澎風。

安安：這功能絕對是網紅救星！現在網路上流行的網紅或Youtuber都常玩這類縮時錄影，但以往要將影片錄完後，抽到後製軟體做加工。八代直接內建這功能，拍攝移動過程中就能縮時錄影，尤其輕觸螢幕可切換轉速做轉場，有時直播現場可玩一下效果，有助增加收視刺激影片效果。

克里夫：這部分不見得每個人都用到，但對實際拍攝來說，若都只有一種拍法其實會顯得無聊，至少這移動縮時讓你能用不同方式來記錄，例如拍搭一趟雲霄飛車的過程，無疑能增加影片趣味亮點。

男哥：這進化版移動縮時個人認為好玩智慧，尤其比上代更有變化，新增有趣畫面效果與巧思，讓拍攝後無需後製就有亮點，但唯一美中不足是這功能無法收錄聲音，不然會更逗趣。另外這次照片品質與拍照性能好很多，包含多視角與HDR皆加入，大可讓使用者出門取代相機。

奈勒斯：補充一下它相機功能，這次有新增「實況照片」，按下快門能拍下前後1.5秒90張照片，主要透過攝影中挑格放作品，提供較安全備案，拿來拍瞬間運動畫面或好動小孩表情姿勢，成功率比用手機或相機來得高，個人頗欣賞！

HERO 8 Balck配件&細部仔細瞧！

◎ 專用外接燈光模組

專屬的燈光模組，帶來200流明亮度的1公尺距離，讓拍攝畫面有更明亮柔美，預計12月開賣。

◎ 指向麥克風媒體膜組

新規劃的媒體模組，內建優異的指向性麥克風，並提供3.5mm、HDMI、Type-c與兩個冷靴座接駁，預計12月開賣。

◎ 60米潛水保護殼

因應愛好潛水者需求，原廠潛水保護殼支援高達60米深潛防護性，建議售價約2000元。

◎ 側邊microSD記憶卡槽

機身側邊隱藏蓋內設有microSD記憶卡槽，讓使用者能擴充容量與拍攝記錄儲存。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『新增雙螢幕擴充模組&1080P臉書串流直播』

大審婆：朋友啊，八代機說是新增雙螢幕自拍模組，還提升1080P臉書直播畫質，持續評評唄！

奈勒斯：GoPro很大優勢就是配件，讓既有用戶可以方便在各情境中使用，不管海陸空各極限運動都有配件輔助，尤其伴隨八代規劃全新應用模組，個人最喜歡這「顯示器模組」，自拍時能看到自己表情畫面，透過雙螢幕方式不會因看不到NG或還在直播都不知道，12月開賣後勢必引發一波話題。

克里夫：現在Youtuber很多都只是坐在鏡頭前講話，有時真不懂這樣也很多人看（全場大笑），這全新的雙螢幕模組對他們來說很實用，接上後燈光弄一弄，等於小的直播設備，會打中這些人。別忘了這些人出門也有雙螢幕自拍需求，這部分會是不錯的加值，雖然還需再花錢買。

安安：對網紅們良心建議，這顯示器模組一定要買，因很多美少女網紅以清純做訴求，有時拍攝時沒注意到角度，偶爾會出現穿幫，甚至忘了機器沒關做了不該做的事，因直播不像後製能將不雅畫面卡掉，LIVE出去就GG囉！

男哥：畢竟自拍是趨勢！這代新規劃的「顯示器模組」，很明顯針對D牌競品而來，但添購還得要花2千多元，算是一筆花費，若能跟D牌一樣直接內建，一體成型不用外掛相信會更省事好用。另外我發現這次相較上代唯一掉漆是機身將HDMI端拿掉了，變成想接駁需另購新「媒體模組配件」，有些可惜。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『繁中人性介面＆整合版App剪輯分享&電力續航』

大審婆：最後，針對整體人性操作，整合版App剪輯分享與電力續航拉斯兜鑑！

安安：剛剛看了一下UI介面，真的做得不錯，且終於看到繁體中文了，包含字體解析度與觸控操控都升級。唯一讓人挑剔的還是電力，就原廠數據連續拍攝約1個小時出頭，續航力有些勉強，還有進步空間。

奈勒斯：這代應該是史上最人性好用的GoPro，過去UI邏輯常讓人錯亂，這次套用手機操作方式上下左右滑，無需看說明書也會操作，螢幕觸控敏感度比之前好很多。

克里夫：介面UI確實有進步，操作變得更簡易，畢竟已經跌倒過很多次（全場大笑）。另外它將App整合為一個，使用上更方便直覺，這樣作法是正確的，我認為可加分。整個看下來若還有什麼不滿足的，應該就是電力，建議出門還是要帶備用電池。

男哥：記得之前曾測過七代，當時操作時螢幕還是會有些卡卡，尤其拍完想製作影片故事，需下載另一Quik Stories App，且UI仍是英文版略顯複雜。這代不但介面大幅改善，還化繁為簡將App整合，重點全面上繁體中文，這部分真的改善非常多，成熟好用，相當有誠意。

大審婆：瞭解，感恩喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們GoPro HERO 8 Black運動攝影機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：85

男哥：88

奈勒斯：86

安安：86

平均分數：86.2分「NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

雖然這次超級鑑定團給GoPro HERO 8 Black運動攝影機打了「這東東還真不錯！」以上評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要好好追根究底…。趕緊去找GoPro台閔科技產品經理曾英雄（英雄哥）問明白！

Q大審婆：與會專家頗為讚賞HERO 8 Black搭載的二代HyperSmooth超級防震技術，抗抖動效果讓人驚艷，進化版的Time Warp 2.0也能切換轉速帶來好玩轉場效果！但有達人指出美中不足這功能無法收錄聲音，不然會更有趣？對此…

A英雄哥：縮時攝影時是無法收音的，因收的聲音是快轉，難以呈現作品好的效果，也會影響手機App剪輯。如果需要錄製快轉聲音時，建議使用一般錄影，然後再後製調整速度，同樣可製作出聲音快轉效果。

Q大審婆：因應時下Vlog雙螢幕自拍需求，全新專屬「顯示器模組」即將開賣，達人們均表正面評價。然而有專家提到這設計好是好，但畢竟要多花一筆費且需外裝，若能像D牌一樣直接內建，勢必更省事好用？

A英雄哥：系列攝影機好處可依照實際上需求，擴充使用配件，GoPro不斷發展很多擴充配件，增添更多攝影實用性，在此也謝謝達人們建議。

Q大審婆：承上題。HERO 8 Black相較上代將機身內HDMI端拿掉，變成想接駁需另購新專屬媒體模組配件，有些可惜？

A英雄哥：因應自媒體時代，GoPro也發展出Vlog神器系統，目前包含媒體模組、燈光模組與顯示器模組等，建議對接駁擴充、拍攝影片、收音及燈光有需求的朋友採購使用，達到更專業效果。

Q大審婆：操作體驗上，達人們認為選單UI介面與新整合型後製App規劃比上代大幅人性。可惜電力續航依舊僅能撐1個多小時有些勉強，還有進步空間？

A英雄哥：對於用量大的用戶，建議採購GoPro原廠備用電池，必要時可更換續航，也可購買GoPro行動電源，外出旅行隨時充電使用。同時使用時，建議預先有拍攝主題及分鏡概念，拍攝需要的畫面後，即關機，再拍攝下一個畫面，這樣有故事性的拍攝不僅方便後製剪輯，也能節省電池的耗損喔！

大審婆：收到，阿里卡豆！

鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到GoPro HERO 8 Black運動攝影機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的英雄哥又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，立即帶著它開啟偶的Youtuber網紅人生，哈哈～

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw