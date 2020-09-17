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展現服務台南民眾決心　國民黨3位不分區立委聯合服務中心掛牌

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▲國民黨不分區立委翁重鈞、陳以信、溫玉霞與台南市黨部聯合服務中心，17日正式掛牌運作。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨不分區立委翁重鈞、陳以信、溫玉霞與台南市黨部聯合服務中心，17日正式掛牌運作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨不分區立委翁重鈞、陳以信、溫玉霞與台南市黨部聯合服務中心，17日正式掛牌運作，展現對於台南議題的看重與更深層次的關懷，市黨部主委莊占魁說，服務更專業、熱情也加倍，隨著服務中心的成功運作，透過地方在地服務，與中央國會資源充分合作，必能為市民解決很多問題，讓中央聽見台南的心聲。

莊占魁主委表示，國民黨重視大台南平衡發展，為彰顯國民黨落實經營基層的決心，聯合服務中心設台南和南瀛兩個據點處，一處為市黨部（東區林森路2段192巷25號）、另一處為新營區黨部（民治路34號），未來台南市民有需要服務的地方，從立法院到台南市議會，國民黨將全力協助傾聽民意解決問題。

莊占魁表示，現在的國民黨已進入數位黨部時代，代表國民黨願意創新接受改變，改變需要大家一起參與，呼籲支持者與國民黨一起努力進前。此外，市黨部亦長期協助民眾解決法律問題，深獲各界好評與肯定，本服務係採預約受理登記，若有法律方面問題皆可預約。

莊占魁說，市黨部法律諮詢服務據點為每周二晚上6時半到8時，來電預約專06-2362168；南瀛法律諮詢服務據點為每週三晚上6時至8時在新營區黨部，來電預約專線06-6322237，歡迎有需要的朋友多加善用，有律師可進行面對面諮詢，避免多走冤枉路或喪失法律上的時效性。

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