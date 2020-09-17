殺蟲劑吃下肚！新北抽驗126件中秋食材　頂好青蔥、便當店油菜農藥超標





▲新北抽驗126件中秋食材，頂好超市青蔥、中和便當店油菜農藥超標。（圖／衛生局提供）

記者羅婉庭／新北報導

為保障民眾飲食安全，新北市衛生局抽驗126件中秋應景食材，其中有2件蔬菜檢出農藥殘留超標。分別在惠康百貨股份有限公司販售的「青蔥」檢出殺蟎劑、殺菌劑以及德昌便當店之「油菜」檢出殺蟲劑，皆已移請供應商所轄衛生局追辦，後續可依食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，並依同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

為強化業者自主管理，衛生局與糕餅商業同業公會辦理烘焙從業人員教育訓練，並委託中華食品安全管制系統發展協會輔導、評核，計56家獲頒「優級」、1家「良級」標章，衛生局於17日頒獎表揚，肯定業者落實衛生自主管理所做的努力。

副局長許朝程說明，126件中秋應景食材，包含20件月餅、餡類等相關製品、20件烤肉調味醬、80件應景烤肉食材及6件紙盤、紙杯等食品容器。

許朝程說明，126件中秋應景食材，包含20件月餅、餡類等相關製品、20件烤肉調味醬、80件應景烤肉食材及6件紙盤、紙杯等食品容器。其中不合格的2件分別在「青蔥」檢出殺蟎劑「Spirodiclofen賜派芬0.03ppm（標準：0.01ppm以下）」、殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅0.02ppm（標準：不得檢出）」以及「油菜」檢出殺蟲劑「Cyantraniliprole賽安勃0.07ppm（標準：不得檢出）」，皆已移請供應商所轄衛生局追辦。後續可依食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，並依同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

衛生局17日在記者會並頒發餐飲衛生管理分級評核標章予新北糕餅名店龍鳳堂餅舖、裕馥西點麵包店、宏宜西點麵包店、王師父餅舖及心心麵包店等業者代表。輔導內容包括藉由專家學者專案輔導餐飲業者包含從業人員、作業環境、廢棄物及倉儲管理，以及製程與品管、飲食場所標示、食材來源等，落實業者食安衛生自主管理，通過稽核後頒發標章並公開表揚。

新北市糕餅商業同業公會常務監事謝孟璋感謝市府對食安的用心。表示公會將善盡社會責任與衛生局共同維護大眾的消費飲食安全，共創政府、業者及消費者三贏的食安城市。

許朝程呼籲民眾在選購蔬果時應選擇具有良好信譽商家的產品，且食用前應多加利用流動清水清洗、去皮或切除蔬果的蒂頭、根部等不易清洗之凹陷部位，來減低農藥的殘留，以確保安全。民眾在外用餐或選購食品時，可以優先選擇獲評「優級」及「良級」的商家。