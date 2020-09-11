「Fun遊苗栗」大抽獎！百萬休旅車新北市民奪下...消費4500元

▲苗栗縣政府推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」活動，10日在苗栗尚順君樂飯店直播抽出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府配合安心旅遊政策，加碼推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」，第2階段加碼抽好禮活動10日於苗栗尚順君樂飯店直播抽出；在律師見證下，最大獎百萬休旅車，由1名在大湖鄉消費4500元的新北市民獲得。

「Fun遊苗栗，好禮大放送」第2期活動抽獎，最大獎為納智捷百萬休旅車、iPhone11 64G4台、尚順君樂飯店行政套房2張、馥藝金鬱金香酒店景觀大套房住宿券張、飛牛牧場住宿券張‧‧‧等，還有多間苗栗地區民宿住宿券。

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文觀局長林彥甫表示，苗栗於交通部觀光局安心旅遊專案期間，月月抽好禮，隔月抽汽車，是國旅首選。另外，活動有開放補登，舉凡手持本2020年7月1日起至10月31日止4個月期間之苗栗縣住宿發票或憑證，只要消費有滿1000元，不論是旅行團或自由行，即可於活動網站登錄，參加抽獎，每階段未中獎的序號還可累積至下期。歡迎民眾踴躍登錄。

林彥甫強調，本次活動結合本縣特色景點、住宿、美食等，讓旅客在苗栗玩樂之際，還有機會將大獎帶回家，歡迎民眾趁此機會快來苗栗遊玩住宿，並且把手中的發票到活動網站登錄取得序號，給自己一個入主百萬名車的機會。

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