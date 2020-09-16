新北市議員葉元之替球友爭取　板一簡易運動場地面將全面翻新、提升運動品質

▲新北市議員葉元之接受民眾陳情，召集體育處和球友前往板橋第一運動場簡易球場會勘。（圖／葉元之辦公室提供，下同）



地方中心／新北報導

不少民眾喜歡在住家附近的運動場地打球、運動，但不是處處都有專業的運動場地，硬體設施品質參差不齊，也成了民眾心中最擔憂的部分。板橋第一運動場臨海山路旁，有一塊簡易籃球場，面積大約六個標準籃球半場，但地板卻是地磚鋪面，不僅平整度不佳，降低運動品質，打球過程一旦碰撞跌倒，更可能受傷嚴重。新北市議員葉元之接受陳情後，召集體育處及球友會勘，新北市府確定會在年底前將整片簡易球場地坪翻新，改成壓克力地板、提高市民運動品質。

▲板橋第一運動場工程機關撤走後，仍維持地磚鋪面，許多人在此運動都感受到運動品質不佳。



葉元之指出，板橋第一運動場以前有工程機關進駐，簡易籃球場現在的位置原是供公務大車停放，所以地面採地磚鋪設，比較能夠承載車輛重量；在工程機關撤走後，市府在牆面上裝設籃球框、改成簡易籃球場供民眾使用，但是地面卻未重新鋪設，仍維持凹凸不平的地磚鋪面。

葉元之表示，簡易籃球場的使用率很高，許多住在附近的學生一下課就會前來打球，每天上午，長輩們也會在此運動、跳舞。

也因此，有球友向葉元之反映，在地磚上打球，不僅球鞋容易磨損，而且一旦跌倒，擦傷都十分嚴重。

▲經由會勘後，最快將於今年底進行地坪翻新，以壓克力材質取代地磚。



體育處會勘時表示，整片面積約2300平方公尺，最快將於年底前進行地坪翻新工程，將地磚改成較具彈性的壓克力材質地板，工期約3個月；另外也在球友建議下，規畫兩個標準籃球半場，讓喜愛運動的球友及附近居民有更專業、安全的場地可以使用。

體育處也說，待地面翻新後，能降低打籃球的聲響，減低對附近居民生活的干擾。