　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市議員葉元之替球友爭取　板一簡易運動場地面將全面翻新、提升運動品質

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼籃球,葉元之,新北市,板橋第一運動場,籃球場。（圖／資料照）

▲新北市議員葉元之接受民眾陳情，召集體育處和球友前往板橋第一運動場簡易球場會勘。（圖／葉元之辦公室提供，下同）

地方中心／新北報導

不少民眾喜歡在住家附近的運動場地打球、運動，但不是處處都有專業的運動場地，硬體設施品質參差不齊，也成了民眾心中最擔憂的部分。板橋第一運動場臨海山路旁，有一塊簡易籃球場，面積大約六個標準籃球半場，但地板卻是地磚鋪面，不僅平整度不佳，降低運動品質，打球過程一旦碰撞跌倒，更可能受傷嚴重。新北市議員葉元之接受陳情後，召集體育處及球友會勘，新北市府確定會在年底前將整片簡易球場地坪翻新，改成壓克力地板、提高市民運動品質。

▲▼籃球,葉元之,新北市,板橋第一運動場,籃球場。（圖／資料照）

▲板橋第一運動場工程機關撤走後，仍維持地磚鋪面，許多人在此運動都感受到運動品質不佳。

葉元之指出，板橋第一運動場以前有工程機關進駐，簡易籃球場現在的位置原是供公務大車停放，所以地面採地磚鋪設，比較能夠承載車輛重量；在工程機關撤走後，市府在牆面上裝設籃球框、改成簡易籃球場供民眾使用，但是地面卻未重新鋪設，仍維持凹凸不平的地磚鋪面。

葉元之表示，簡易籃球場的使用率很高，許多住在附近的學生一下課就會前來打球，每天上午，長輩們也會在此運動、跳舞。

也因此，有球友向葉元之反映，在地磚上打球，不僅球鞋容易磨損，而且一旦跌倒，擦傷都十分嚴重。

▲▼籃球,葉元之,新北市,板橋第一運動場,籃球場。（圖／資料照）

▲經由會勘後，最快將於今年底進行地坪翻新，以壓克力材質取代地磚。

體育處會勘時表示，整片面積約2300平方公尺，最快將於年底前進行地坪翻新工程，將地磚改成較具彈性的壓克力材質地板，工期約3個月；另外也在球友建議下，規畫兩個標準籃球半場，讓喜愛運動的球友及附近居民有更專業、安全的場地可以使用。

體育處也說，待地面翻新後，能降低打籃球的聲響，減低對附近居民生活的干擾。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
黃鴻升驟逝　《玩很大》團隊取消下週錄影忍痛協辦後事
小鬼黃鴻升4年前曾逃「奪命死劫」！救小黃司機一命網淚：善良的
快訊／黃鴻升初步相驗結果出爐！檢方：家屬同意解剖
快訊／黃鴻升遺體送抵二殯！父親現場快閃眉頭深鎖
去年1月才交屋！小鬼花4280萬買奇岩新家　曾喊拼還千萬房貸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

告別韓流挨批講幹話！徐巧芯酸葉元之更像網紅　曝國民黨內鬥原因

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

捐2萬公斤白米！陳昭榮熱心公益...林姿妙揭原由

新北市議員葉元之替球友爭取　板一簡易運動場地面將全面翻新、提升運動品質

稅務AI智能客服　新竹市稅務小幫手全新服務登場

交通安全周「車行路口須停讓」　瑞芳警火車站前交安快閃宣導

肯定到院前緊急救護品質　黃偉哲頒發消防局「死神剋星」及「全國十大傑出救護技術員」

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

捐2萬公斤白米！陳昭榮熱心公益...林姿妙揭原由

新北市議員葉元之替球友爭取　板一簡易運動場地面將全面翻新、提升運動品質

稅務AI智能客服　新竹市稅務小幫手全新服務登場

交通安全周「車行路口須停讓」　瑞芳警火車站前交安快閃宣導

肯定到院前緊急救護品質　黃偉哲頒發消防局「死神剋星」及「全國十大傑出救護技術員」

新北低碳永續鄰里推動績效亮眼　14校26社區8里榮獲認證

沒想過才奇怪！　鄭運鵬讚鄭文燦誠實自爆選總統的想法

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

YooA拿一位爆哭！Oh my girl隊長跳上舞台幫伴舞　深厚感情看哭粉絲

快訊／新北萬里男遭西瓜刀連6砍　背部切開30公分傷口爆血送醫

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

短腿貓越獄！奴才「騰空攔截」秒撈回　牠狂失敗超傻眼

聯絡簿被壓！小奴才輕聲喊醒「喵紙鎮」　溫柔暖舉網讚

大門上方有樑穿過「凡事搥心肝」　命理師提點：一直錯過機運

小鬼黃鴻升驟逝《玩很大》團隊取消下週錄影　忍痛協辦後事

黃鴻升北投猝逝！發現時「已屍僵」…接體車抵達住家樓下

地方熱門新聞

桃園科技執法再增4處　駕駛人注意

警收假回台東！下車看見熟面孔逮人

偏頭痛新解方　抗CGRP藥物問世

準分局長張明忠同事鄉親齊道賀祝福

惡意棄單！女客人「3點來拿壽司」失聯

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

雲調查站　調查5處帶回銷貨單據

黃偉哲宣布台南市將再送第2間房

台74線9/16起松竹匝道　夜間封閉33天

3歲女童遭風箏捲上天　新竹市府懲處3官員

南警破獲改造槍枝工廠起獲槍毒

縣府爭取11項建設　交通部承諾協助

萬里大鵬國小師生「牽罟」體驗

台南七股太陽能光電場所傳火警

更多熱門

相關新聞

林仕軒優質先發　新北市連2年4強

林仕軒優質先發　新北市連2年4強

協會盃成棒賽15日進行8強戰，新北市10比5扳倒傳統勁旅合作金庫，連兩年闖4強。

與國民黨團便當會　侯友宜建議黨團主動去非執政縣市

與國民黨團便當會　侯友宜建議黨團主動去非執政縣市

「Fun遊苗栗」大抽獎！百萬休旅車主出爐

「Fun遊苗栗」大抽獎！百萬休旅車主出爐

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

美拍當道！打造最夢幻的野餐專區

美拍當道！打造最夢幻的野餐專區

關鍵字：

葉元之新北市板橋第一運動場籃球場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面