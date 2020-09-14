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「黨要擁抱全國民眾」　侯友宜建議黨團：主動了解非執政縣市需求

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▲▼國民黨團與新北市長侯友宜便當會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲國民黨團與新北市長侯友宜便當會。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊蕓／新北報導

國民黨黨團總召林為洲號召黨籍立委、新北市議會三長，14日中午跟新北市長侯友宜舉行便當會，針對明年度預算及建設進行交流。侯友宜致詞時提到，新北市人口眾多，但每個人換算下來分配到的預算是六都最少，除了提出新北市的需求，他也建議林為洲能安排黨團前往非國民黨執政的縣市，了解他們的需要，「黨的角色是擁抱全國民眾，不是只擁抱執政縣市的民眾。」

立法院新會期即將開議，林為洲號召黨籍立委、新北市議會三長，14日中午跟新北市長侯友宜舉行便當會，針對明年度預算，聽取新北市需協助的部份，並進行意見交流。與會立委包括林為洲、曾銘宗、李德維、葉毓蘭、李貴敏、洪孟楷、林德福、吳斯懷、羅明才、吳怡玎、溫玉霞、張育美、謝衣鳯、魯明哲、萬美玲等人。

▲▼國民黨團與新北市長侯友宜舉行便當會。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨團與新北市長侯友宜便當會。（圖／記者黃軍瑋攝）

由於前瞻預算大砍軌道建設，著重在城鄉發展、數位建設上，侯友宜今天也準備了一份新北市的需求報告，希望立委們在爭取預算上，能為新北市加把勁。江啟臣致詞時也承諾，「新北市要什麼，就幫忙爭取什麼。」

侯友宜表示，這次是他在新北10年來，第一次看到這麼多立委，為新北市建設發展加油打氣，他非常感動。新北市有403萬人口，面積是台北市的8倍，更是北台灣串起北北基宜最重要、最大的城市，但這幾年新北市面臨的挑戰非常艱鉅，新北市台灣的縮影，來自中南部的人很多，有新住民、原住民、有山有海，在城鄉差距發展上要跟北市競爭、也要聯合發展，因此新北市長肩負著北台灣發展的責任。

侯友宜表示，新北整體發展過程，仍以縣轄市規格升為直轄市的方式運作，經費上不如台北市每個人的人均預算，「我們一個人少他們兩萬，比桃園少一萬，新北市預算在六都中人均預算最低，相對很多資源必須要仰賴中央統籌分配款和一般補助款。」

侯友宜接著提到，前瞻預算3300億中，新北市分配到197億，佔6%，然而，新北市人口佔17.8%，超過1/6，分配到的預算還要再加把勁，尤其新北這幾年是建設高峰，「光一個軌道建設最少要兩百億，未來還有輕軌，預算會更多，在整個建設發展上除了軌道建設，還有水環境、基礎城鄉建設，加上我們開始做大數位建設，有限的經費必須用得更精。」

「政績就是王道！」侯友宜強調，很多事情中央跟地方都是就事論事，一切只有對錯是非，不要因反對而反對，只要對人民有利的，且對城市發展、區域發展及國家未來願景是好的，就要全力支持。

侯友宜表示，建設不分黨派，上次他邀請新北市藍綠的立委餐敘，除了民進黨立委余天請假外，其他人都有出席。因此他也向總召林為洲建議，黨籍立委可主動前往非國民黨執政的縣市，積極表態願意為他們的建設努力，「尤其南部在區域發展上，高高屏雖不是本黨執政，建議總召主動積極向他們說，有需要我們就幫忙爭取，做一個溝通橋樑，黨的角色是擁抱全國民眾，不是只擁抱執政縣市的民眾。」

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