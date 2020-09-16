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雲林男夜駕野馬跑車！鏟翻小貨車...機油滿地車頭全毀1傷

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▲昨（15）日深夜斗南鎮中正路和同安街路口發生一起野馬超跑和自小貨車碰撞事故，造成自小貨車翻覆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨（15）日深夜斗南鎮中正路和同安街路口發生一起野馬跑車和小貨車碰撞事故，機油外洩現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

昨（15）日深夜斗南鎮中正路和同安街路口發生一起野馬跑車和自小貨車碰撞事故，造成自小貨車翻覆，野馬駕駛未受傷，自小貨車駕駛頭部撞傷正留院觀察中，兩駕駛酒測值均為零，貨車翻覆後引擎機油大量外洩，員警緊急以砂覆蓋清理，車禍肇事原因仍待警方釐清中。

據了解，跑車駕駛曾姓男子（25歲），15日間晚駕駛價值2百多萬元的野馬從彰化到雲林訪友，在深夜11時15分，載雲林友人行經斗南鎮中正路和同安街路口時，和從崙背夜市收攤返家的許姓攤商所駕駛的自小貨車發生碰撞，撞擊力大強大造成小貨車翻覆，許姓駕駛頭部撞傷送往台大雲林分院救治。

▲昨（15）日深夜斗南鎮中正路和同安街路口發生一起野馬超跑和自小貨車碰撞事故，造成自小貨車翻覆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲野馬超跑撞擊後造成車輛右前方車頭和後輪板金嚴重損毀，整輛車橫跨在路中央。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

野馬撞擊後造成車輛右前方車頭和後輪板金嚴重損毀，整輛車橫跨在路中央，駕駛曾男和友人王男因安全氣曩及時爆開而未受傷；雙方駕駛人酒測值均為零，顯示無酒駕肇事情形，兩車撞擊後，引擎機油大量外洩嚴重影響過往人車安全。

警方表示，肇事車吊離後因擔心路面上外洩機油影響過往人車打滑，由斗南派出所員警通報相關單位協助清理路面，但時值深夜而無法獲得支援，即轉向公路局斗南工務段索要了4包沙，先行覆蓋防滑維護行車安全。

▲昨（15）日深夜斗南鎮中正路和同安街路口發生一起野馬超跑和自小貨車碰撞事故，造成自小貨車翻覆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲肇事車吊離後因擔心路面上外洩機油影響過往人車打滑，由斗南派出所員警向公路局斗南工務段索要了4包沙，先行覆蓋防滑維護行車安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝
 


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