黃智賢奔海峽論壇…到上海突取消　質疑陳時中台灣檢測貴10倍

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

大陸第12屆海峽論壇19日在福建舉行，媒體人黃智賢16日出發至上海想參加，但她17日透露種種原因最終遺憾、放棄參加，「真的，我內心，從未對如此糾結，如此遺憾」。她也指出，在台灣做核酸檢測要價7000元台幣，但大陸做一次只要700元台幣以下，價差10倍。

黃智賢17日在臉書表示，自己非國民黨的團，去與不去跟國民黨沒關係，雖無法參加，但希望海峽論壇成功順利，畢竟兩岸往來是再平常不過的事。

黃智賢指出，從1月離開大陸回台至今，第一次搭上飛機，既感慨又感動，首次經歷機場幾乎無人，工作人員比旅客多，儘管付出隔離28天的代價，還是想走走，想看看大陸在疫情之後的狀況，她1月23日至1月29日人正在大陸，親歷大陸如何面對這場疫情，更要看大陸如何做到浴火重生。

黃智賢提到，大陸是入境全部做核酸檢測，在機場直接做完，然後必須搭專屬的防疫大巴士到防疫旅館隔離，所以入境者，除非隔離完畢，才會跟本地接觸，果真滴水不漏，在上海有住家的人，可以「7+7」，集中隔離7天後，由街道，鎮派車來接，回家繼續隔離，不然就是在酒店隔離14天，確保跟社區零接觸。

黃智賢提及，在台灣本來是計畫去海峽論壇的，所以在台灣花7000元台幣做核酸檢測，但大陸做一次只要100至150人民幣，換算台幣約700元以下，「這個10倍的差距，稍微有點大吧！陳時中？！」。她也說道，17日一早醒來隔離體驗中。

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