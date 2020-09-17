赴迪化街示範區視察美豬標示　陳時中一到場就遭罵「混蛋」

▲陳時中赴迪化街視察美豬標示示範區，一到場就遭罵「混蛋」。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬將於明年元旦叩關，政府如何做好標示，成為民眾關心議題。衛福部長陳時中今（17）日赴迪化街視察產地標示，但他剛抵達永樂市場門口，就有一名婦人指著他大罵「混蛋」，質疑美豬開放程序有問題、風險評估沒做好，直呼自己是不會吃，更要陳時中「最好每天都吃吃看」。

陳時中上午原定與台北市副市長黃珊珊共同視察迪化街美豬標示，黃珊珊稍早接受聯訪時提到，美豬開放政策很多過程都不清楚，對於地方政府該如何查核，中央也沒有明確指示，呼籲中央應做到豬肉來源實名制，以便出了問題可以快速找到進口源頭，「否則就只能在市面上碰運氣」。

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▲身穿藍白衣婦人大罵陳時中混蛋。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中在上午11時現身迪化街，接受媒體聯訪時，除了希望國人關心標示，也感謝台北市政府提出建議，他強調，源頭管理與溯源標示，未來都要做到有辦法說明細項，中央地方一起配合，才有辦法保障食安。

明年萊劑美豬開放進口後，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

▲陳時中視察豬肉標示。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中上午與黃珊珊一同視察永樂市場內的「合益豬肉攤」、迪化街上的「原味滷肉飯」以及南北貨商店。兩家使用豬肉產品的商店，均針在攤位顯眼處貼上「本店使用豬肉原產地臺灣」等字樣，滷肉飯店更詳細列出產品細項與豬肉使用來源，無論是排骨飯、豬腳飯、貢丸湯等，豬肉原產地均為台灣。

原味滷肉飯老闆娘張文香表示，自己在地已經營20多年，都是使用台灣豬，對於政府標示新制，她覺得「不麻煩」，一來菜單上有，大家也能吃得安心，二來客人都很精明，許多人都是從小吃到大，只要稍微換了口感，一定馬上吃得出來。

▲原味滷肉飯店家將每一品項逐一標示豬肉原產地。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中最後在中藥行門口接受聯訪，他表示，上午快速看了幾家店家，感謝大街願意配合，迪化街在標示上原本就做得很好，如果大家願意配合，未來一定會做得更好。至於地方如何落實稽查？他回應，之後會在後平台建立QR code，也會採定期、主動式稽查，一定會做到滴水不漏。

迪化街徒步區委員會執行長陳仕哲表示，迪化街南段共有200多家店家，約有7成需輔導標示，目前均已完成，台北市政府也會定期稽查輔導。

不過，記者實地走訪陳時中參訪以外店家，雖然均有貼上豬肉產地標示，卻未如陳時中參訪店家，針對產品逐一列出豬肉產地。被問到豬油是否要標示，也是一問三不知，看來政府的示範標示，還有待加強。

▼合益豬肉行老闆說明現行豬肉標示項目。（圖／記者嚴云岑攝）