2022前哨戰開打？與陳時中同框　黃珊珊：我們常互通電話

記者袁茵／台北報導

2022台北市長選舉人選備受外界關注，民進黨籍衛福部長陳時中、國民黨籍立委蔣萬安，以及台北市副市長黃珊珊分別被點名。面對2022選舉，黃珊珊重申，還是要好好讀書，讀完書才能考試，且雙方時常互通電話，「我們要解決國家的問題，不是個人的問題。」

▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

為因應進口肉品產地標示新規定，黃珊珊17日與陳時中一同前往迪化街商圈走訪視察。關於日前在臉書上對陳時中開砲，現在見到對方會不會有些尷尬？黃珊珊說，其實從防疫開始跟陳時中有直接聯絡管道，且之前的行政院會也有跟陳時中表達希望做到源頭管理，以及散裝食品相關標示，不過他們今天才知道標示方法，希望中央能讓地方政府早點知道、配合。

黃珊珊強調，她並沒特別針對誰，只是覺得施政的話政策最好一致，別讓地方政府跟民眾產生誤導，這樣會混淆。也希望中央與地方一起捍衛國人健康，他們不是反對任何中央應有的政策，但至少要讓市民知道吃到什麼，所以目標是希望做到類似「豬肉來源實名制」，吃到什麼將來也找得到，或發生事情知道是誰進口、商人是誰可以處罰。

關於15日在臉書上寫「接班人」問題，被外界解讀是要挑戰2022年台北市長選舉，黃珊珊提到，應該是媒體很多人講這問題，所以她走在路上被很多民眾詢問，「重點還是好好讀書，讀書完才能考試。」

另外，由於陳時中也是2022年台北市長的熱門人選，兩人碰面會不會講一些勉勵的話？黃珊珊說，「不會。」他們兩個常常互相打電話，有問題就互相詢問，要解決國家面對的問題，而不是個人的問題。

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