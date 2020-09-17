李來希：民進黨有種就宣布台灣獨立　別站在高牆上「叫春」

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨原規劃派前立法院長王金平參加海峽論壇，卻因不滿中國《央視》主播李紅的「這人來求和」言論，喊卡行程，並表示不以黨的形式出席。對此，全國公務人員理事會前理事長李來希17日不僅直批，一句「求和」就打趴國民黨，回頭還在內部找戰犯，不「求和」難道要「求死」？也嗆民進黨，帶種就打開城門叫戰，不要只會緊守城門，站在高牆上「叫春」。

李來希在臉書批評，一句「求和」就打趴了國民黨，幾乎喪失了反擊能力，回頭還在內部找戰犯，找代罪羔羊？不「求和」，難不成要「求戰」？不「求和」，難不成要「求降」？不「求和」，難不成要「求親」？不「求和」，難不成要「求愛」？不「求和」，難不成要「求死」？和平處理兩岸關係，有什麼不對？出席會議增進瞭解，有什麼不好？什麼不統、不獨、不武？什麼維持現狀？

李來希再問，台灣有能力統嗎？台灣有膽獨立嗎？台灣武鬥能贏嗎？國際現狀早已改變，還談什麼「維持現狀」？不戰、不和、不降、不談、不進、不退、不理，是要坐以待斃嗎？他表示，親愛的民進黨，帶種就請宣佈台灣獨立，帶種就打開城門叫戰，不要只會緊守城門，站在高牆上「叫春」，帶種的話就請打開城門出去殺敵，不要只會關門在家打小孩。

▼李來希17日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李來希）

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