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炒飯好手快報名！炒出台灣味拿20萬　還能和航空公司合作推聯名

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▲▼農糧署第二屆「台灣炒飯王競賽」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲農糧署表示，炒飯王競賽冠軍，有機會和航空公司合作推出聯名炒飯。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

農糧署去年舉辦首屆「台灣炒飯王競賽」，賽後推出全台首款具產銷履歷的冷凍冠軍炒飯在超商、賣場通路上架，5個月賣出10萬份，用了8千公斤稻米，預計陸續加入新通路，一年能有36萬份銷售。第二屆比賽即日起至10月30日接受報名，冠軍除有獎金10萬元，還有機會和航空公司推出聯名炒飯，完成量產再拿10萬元獎金。

農糧署表示，通路原有全台全家便利商店、愛買、大潤發等各大通路，9月25日起將增加全台900家全聯福利中心銷售據點，全台超過4300處據點，提供國人更快速便利的購買管道。農糧署署長胡忠一說，為延續炒飯消費熱潮，今年競賽分「經典美味組」與「時尚領航組」。「經典美味組」須以大眾化美食為出發點，推出含米量80%以上，具台灣特有風味之國民炒飯。「時尚領航組」製作含米量60%以上，融合國產食材兼具新穎獨創性、時尚感及國際觀之創意炒飯。

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▲▼農糧署第二屆「台灣炒飯王競賽」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農糧署第二屆「台灣炒飯王競賽」記者會。

▲▼農糧署第二屆「台灣炒飯王競賽」記者會。（圖／記者許展溢攝）

胡忠一指出，之前碗粿比賽在超商推出的產品，賣出50萬碗，一碗30公克，去化了1.5萬多公斤稻米，炒飯一份80公克，4月到現在賣出10萬份，去化將近8千公斤，接下來加上新通路，預計近會再增加， 預計一年有36萬份銷售，可去化近30萬公斤稻米銷售量。

胡忠一特別提到，今年首度推「時尚領航組」，要和航空公司合作，將台灣炒飯變成飛機餐，雖現在有新冠肺炎疫情，但比賽結果12月才會出爐，業者可先做準備，加上冷凍食品研發時間，預計明年第一季就能在超商買得到。至於要和哪間航空合作？農糧署說都還在談。

▲▼農糧署第二屆「台灣炒飯王競賽」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲農糧署表示，9月25日起將增加全台900家全聯福利中心銷售據點，全台超過4300處據點。

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