香蕉價崩跌每公斤2元　農糧署揭3因素造成：農曆7月國人不買

▲農糧署表示，香蕉國內外行銷效果甚佳，其中外銷成績亮眼。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

香蕉價格近期偏低，南部農民提到，今年5月有一波價格波動，當時每公斤20元，這幾天跌到每公斤最低2元，完全是賠本。農糧署今（16日）表示，主要是氣候炎熱、8月降雨頻繁，加上農曆7月拜拜國人不用香蕉，三項因素導致市場買氣差。

對於農民陳情，農糧署說明，主要原因是氣候炎熱且8月降雨頻繁，香蕉生長快速，易軟化、黃化致貯架壽命短（1-2天），且農曆7月普渡拜拜國人一般不用香蕉等因素，致市場買氣不佳消費疲軟。已密切與產地農民團體聯繫並綜整各方意見，即時啟動穩定蕉價措施，包括國內行銷及促銷、多元加工利用及拓展外銷等，近一週（9月10日至9月16日）台」北果菜市場黃香蕉批發平均價格均維持在每公斤16元以上，今台北果菜市場黃香蕉平均價格每公斤17.3元，尚屬合理價格。

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農糧署指出，香蕉國內外行銷效果甚佳，其中外銷成績亮眼，今年截至9月15日已外銷3153公噸，較去年同期2544公噸，增加24%，並已超過去年全年出口量2923公噸，亦創下近5年外銷新高，主要外銷到日本2998公噸，占95%。此外，農糧署提到，規劃11月再與日本合作供應日本學童午餐吃香蕉，持續宣傳台灣香蕉，深扎根日本年輕世代。另國內部分，輔導產地農民及農民團體定期定點於農民市集（如希望廣場、花博圓山廣場）及地區型市集進行展售促銷活動，並啟動企業團購大訂單及聯合農會超市業者加強採購促銷，幫助產地農民。