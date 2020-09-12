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校園新飲品產銷履歷黃豆奶　給桃園學童「漿漿好」的營養

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▲行政院農業委員會農糧署為推動學校使用國產大豆產製之豆漿特別舉行發表會。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲行政院農業委員會農糧署為推動學校使用國產大豆產製之豆漿特別舉行發表會。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

行政院農業委員會農糧署為擴大推動學校使用國產大豆產製之豆漿，提供學校多元化選擇，12日在桃園市大崙國中舉辦校園新飲品-產銷履歷黃豆奶」發表會，新鮮、香濃又健康的「產銷履歷黃豆奶」不但通過董氏基金會的臺北市校園食品可販售名單，請大家一起支持臺灣在地、安全、可溯源國產豆奶。

▲校園新飲品產銷履歷黃豆奶給學童「槳漿好」的營養，。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲校園新飲品產銷履歷黃豆奶給學童「漿漿好」的營養。（圖／記者楊熾興翻攝）

農糧署北區副分署長林美華表示，去年輔導桃園新屋區石磊合作農場推出「臺南3號」青仁黑豆的產銷履歷黑豆奶，並於新屋區及觀音區27所國小試辦，超過1萬名學童飲用受惠，同時深受師生喜愛。今年石磊合作農場再發表以「花蓮2號」非基改產銷履歷黃豆開發校園新飲品其豆粒圓潤飽滿，加工製成黃豆奶，讓學童能安心飲用國產在地、可溯源及低碳足跡的豆奶。

農糧署北區分署長王安石說，石磊社區合作農場在地生產的「產銷履歷黄豆奶」經董氏基金會審查通過，今年7月1日正式進入校園營養午餐，使用100%國產非基改優質黄豆，含有豐富的蛋白質和鈣、磷、鐵、鋅等幾十種礦物質以及維他命A、維他命B等多種維生素，是發育期孩童良好的營養選擇，經過產銷履歷驗證，每瓶豆奶都有自己的身分證，只要至產銷履歷農產品資訊網輸入追溯號碼，就能查詢完整的產銷資訊，安全有保證。未來希望能推動到全臺各級學校，以行動支持國產大豆，守護學童的營養及健康。

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