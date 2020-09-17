麥擱罵我媽媽！三重16歲少年不捨新住民母遭辱　談判怒轟9槍

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區疏洪十六路上，15日凌晨傳出多聲槍響，警方獲報到場後組成專案小組擴大調閱監視器，發現4輛機車共6人涉有重嫌，經通報攔截圍捕後再三合路、龍門路及二重疏洪道查獲開槍的吳少等6人到案。吳少辯稱是因另名李男在網路上嘲笑自己母親是外籍新娘，相約談判時他才會氣得對空鳴槍，訊後依照槍砲等罪嫌送辦。

▲新住民之子不滿母親被網友侮辱，談判時憤而持槍怒轟。（圖／記者陳豐德翻攝）



主嫌吳姓少年（16歲）是新台灣之子，母親為東南亞的新住民，他透露與李男原本是遊戲中的好朋友，但李男得知吳少血緣關係後，多次在網路上嘲笑吳母是外籍新娘、吳少是「混血」等噢，讓吳少實在是受不了，相約15日見面談判，而他也找了5名友人一銅前往助勢。

沒想到到了現場後，李男一行人一見面就朝他們丟擲多枚甩炮，讓吳少等人極為不爽，無少辯稱他一氣之下回家拿出綽號「阿賢」寄放在他那的改造手槍，返回現場對空鳴槍並嗆「麥擱按呢罵我媽媽！」沒想到才剛出了一口氣，警方隨即以攔截圍捕方式將6人緝捕到案，並查扣改造手槍、彈匣及西瓜刀各一，現場也尋獲9枚彈殼。訊後依照刑法妨害秩序及槍砲彈藥管理條例等罪嫌送辦。

三重警方表示，近期雖疫情嚴峻，警方全力投入相關防疫工作，惟「治安無疫期」，警方嚴打「黑槍」，查緝槍枝犯罪之決心絕不妥協，本分局將持續實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹警方維護治安之決心，讓暴力黑槍犯罪無所遁形，維護市民安居樂業的生活空間。

▼吳少所持的改造手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方實施攔截圍捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



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