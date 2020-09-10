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黑幫悍將逃命片曝！左胸中槍浴血飛車1.6km　15秒撞開3車救命

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記者鄭思楠／綜合報導

香港尖沙咀8日凌晨零時發生一起黑幫仇殺槍擊案！45歲嚴姓男子停車等紅燈時，疑遭一名殺手尾隨伏擊。隨後，帶著安全帽的殺手，隔車窗向嚴男胸口近距離轟了一槍，然後逃走。而胸口浴血的嚴男，負傷駕車狂飆1.6公里求救，據事後的影片曝光，他在15秒內撞3部計程車，一路急駛到醫院外求救。

綜合港媒報導，45歲的嚴男，疑似有幫派背景，綽號「黐線勇」，是黑幫的金牌打手。當時他左胸中槍浴血，抵醫院後即衝入急症室求救，聲稱自己中槍。醫生一聽大為緊張，立即替他搶救。目前，他仍在醫院救治，目前生命體征平穩，但情況嚴重。

▲▼香港尖沙咀槍擊案。（圖／翻攝自香港電台）

▲▼嚴男駕駛的白色小車。（圖／翻攝自香港電台）

▲▼香港尖沙咀槍擊案。（圖／翻攝自香港電台）

距事發影片顯示，他亡命飛車其間，行駛到一處擁擠路口，因為車輛太多，他一邊狂按喇叭，一邊撞開前方3輛計程車突圍，再直駛上醫院。

被撞開計程車司機均指，事發時不知發生何事，只聽到後方不停按喇叭，隨後就被強行撞開，幸好無人受傷。

▲▼香港尖沙咀槍擊案。（圖／翻攝自香港電台）

▲警方通報。（圖／翻攝自香港電台）

目前，涉案的殺手仍然在逃。據悉，案件涉及黑幫金錢糾紛。警方事後估計，當時殺手開一槍後，動作遲疑並查看槍枝，或因槍枝卡彈未能發射第二槍，令嚴男逃過死劫，趁機踩油逃脫。

警方為遏止再興江湖廝殺，當晚高調於尖沙咀及荃灣進行「犁庭掃穴」反三合會大行動，掃蕩黑幫操控的夜場。目前，行動中拘捕23人，他們罪名包括販毒、違反限聚令及管理賭博場所等。

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