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全武行畫面曝光！債務糾紛約在法院談判　紅衣男遭2男痛毆法警也拉不住

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▲高雄地院3男起肢體衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄地院3男起肢體衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄地方法院竟上演全武行！一名紅衣男子疑似因為債務糾紛，在法庭外遭2名男子痛打，嚇得蜷縮在座椅上抱頭掩護，直到法警聽到吵鬧聲，衝到現場將兩邊拉開，據了解，雙方有債務糾紛，約在地院談事情，最後也不願提告，各自離開。

▲高雄地院3男起肢體衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲法警聽到聲音立刻出面制止   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄地方法院9日下午3時許發生一起鬥毆事件，監視器畫面拍下，三人就在法庭外疑似在談判，一言不合下，白衣男子忍不住情緒出了第一腳，一旁黑衣男子也立刻出手猛打，兩個人拉著紅衣男子就是一陣狂打，被打的紅衣男子嚇得蜷縮在座椅上抱頭掩護，並想趁機逃跑閃躲，但還是逃不過繼續被暴打，衣服還差點被扯掉，2人緊緊抓住紅衣男不放，出拳教訓，嘴裡更伴隨著一連串粗口。

這時一名法警人員聽到聲音後，立刻上前想阻止衝突，將兩邊拉開，但是2男火氣依舊很大，擋也擋不住，還補踹了好幾腳，後來大約有10來位法警出來支援才將雙方分開。據法警室回報，發現有人在法庭外動手後，立即前往制止，並分開兩邊，且詢問是否提告，經在場人表示互相認識，且不提告，各自離開法院。

▲高雄地院3男起肢體衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲不過白、黑衣男火氣依舊很大，被打男子衣服都快被扯掉   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

初步了解，三人並不是來開庭，而約在法院外面走廊談事情，且是因為有債務糾紛，進而發生鬥毆，目前由前金分駐所繼續調查。至於為何3人會選在法院談判，還要繼續了解，三人行為也可能涉及違反涉違法。

▲高雄地院3男起肢體衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲不過白、黑衣男火氣依舊很大，被打男子衣服都快被扯掉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這段鬥毆影片一開始是由旁邊的民眾拍攝，也引來法院是否能拍攝的質疑，民眾近來法院可以攜帶手機，法庭區外也不會隨時去注意，鬥毆是臨時的拍攝民眾可能是隨手拿出來拍，以後會格外注意。

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