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「全程叼菸」KO匪徒！帽衫哥4秒火拼脫身…一敵四網呆：地表最強

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記者鄭思楠／綜合報導

一則辛巴威「華子哥」以一敵四擊退劫匪的影片近日在社交媒體上傳開。影片顯示事發時間是當地時間2日，一名叼著菸的帽衫男子在劫匪先開火的情況下，3秒內連開13槍反擊。一名劫匪當場被擊中，其餘同黨倉皇而逃。而且，他在打光彈夾中所有子彈後，立刻回到了房間，不是躲藏，而是補充彈藥繼續與歹徒對峙。

據「辛巴威華人網」報導，事發地點在辛巴威首都哈拉雷北郊的一處華人住宅區。叼著菸的男子是定居在辛巴威的華僑，他與劫匪發生槍戰的距離不到2公尺，情況十分驚險，好在最後毫髮無傷。

有網友說，該僑胞叼著的是中華菸，因此被稱為「華子哥」。

▲▼帽衫哥4秒火拼脫身。（圖／翻攝自影片）

▲帽衫哥拔槍反擊。（圖／翻攝自影片）

許多網友在看完影片後驚呆，「牛逼，還叼著菸，《槍火》現場啊！」、「挖槽，在家裡還得槍不離身，這日子怎麼過？」、「這哥們估計射擊俱樂部的」、「換一梭子子彈回來繼續打是最騷的」、「我還以為他要回去換狙擊槍」、「太牛了感覺甚至很悠閒」、「地表最強男人」。

報導稱，交火結束後，帽衫哥撥打電話求救。當地警方也在接到報警後趕到現場展開調查。

警方透露，當晚參與犯罪活動的嫌犯共有5人，4人潛入住宅，1人放風。

▲▼帽衫哥4秒火拼脫身。（圖／翻攝自影片）

▲他4秒開了13槍。（圖／翻攝自影片）

截至目前，已有3名犯罪嫌疑人被捕，其中受傷的嫌犯正在醫院接受治療，尚未脫離生命危險。其餘2人已被羈押在獄，等待出庭受審。

警方還表示，被捕犯罪嫌疑人還涉及一犯罪團夥的其他三起武裝搶劫案，是「漏網之魚」。

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