吸金136億秦庠鈺下午押回！逃泰國獲大赦落跑…調查局銬上機



▲秦痒玉於上午搭機，預計晚間抵達台灣。（圖／ETtoday記者翻攝）



記者陳凱力／綜合報導

鼎立集團負責人秦庠鈺違法吸金136億，2018年9月在泰國持假護照闖關被逮，經泰國法院判處2年徒刑後入監服刑，秦痒玉不死心，在泰國仍透過各種管道「打通關」順利獲得交保，不過卻被我方駐泰代表處與泰國官方發現，破壞交保，秦庠鈺只好又乖乖被關回監獄。秦於9月15日獲大赦出獄，卻動起歪腦筋準備落跑，調查局接獲情資後與移民署、刑事局等單位經過多次與泰交涉，順利搶下秦痒玉，在17日上午搭機遣返，預計下午抵達台灣。

為慶祝泰國國王瑪哈·瓦集拉隆功（King Vajiralongkorn）的68歲生日，泰國政府在7月間進行大赦或「寬容處理」，其中「詐騙天王」秦庠鈺也幸運的在名單內，由於他身上仍背負巨額債款，所以在9月15日獲赦出獄後，立刻動起腦筋準備落跑逃債。

▲綜藝天王吳宗憲也曾被秦痒玉詐騙。（圖／記者張君豪翻攝、記者季相儒攝）

秦庠鈺於9月15日因大赦出獄，原本應該在17日立即遣返回台灣，秦不死心，在釋放前再度以金錢攻擊「打通關」，移民署日前接獲秦庠鈺可能透過「被提告」的方式，延緩遣返日期，並利用空窗期趁機落跑。

調查局派駐泰國秘書查證，秦確實於2日在曼谷Pracha Chen警察局遭提告詐欺並有逮捕令，駐泰代表處隨即召開會議因應進行各單位分工，由移民署秘書拜會泰國大法官瞭解該案，並以法律手段因應。

11日警政署刑事局秘書也前往受理案件的警局瞭解，在調查局、移民署及刑事局等單位合力下，終於順利搶下秦痒鈺，並於17日上午將秦送上飛機，預計今晚將抵達台灣，入監執行。

秦庠鈺原名秦家玉，出身眷村，曾投資電影「殺手歐陽盆栽」，與演藝圈及外省掛幫派關係深厚，不法吸金高達136億6317萬7405元。秦因涉2起百億吸金案各被判刑3年11月、11年定讞。

他先是在台中經營公司不善欠下大筆債務，接著模仿吸金集團手法成立「鼎立國際集團」，自己擔任總裁，推出「金圓互助會」、「金圓保本型儲蓄專案」等金融性投資產品，打出23％到220％的年利率招攬會員，短短3年多招募2萬多名會員，吸金達到136億多元。

▲秦庠鈺的16件精品包市價約500萬，已在2012年變價法拍。（圖／翻攝自台北地檢署）

秦庠鈺除了利用這筆不法所得轉買400多筆不動產外，還成立10多家子公司、購買10多個愛馬仕皮包等精品，並出借17億參與碩天股票炒作案，同時借款5500萬給吳宗憲，投資「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」；吸金案爆發後，他被判處11年重刑定讞，卻在2016年逃往國外，直到去年9月才因為持假護照在泰國落網。

台北地檢署為了追討秦庠鈺的高額犯罪所得，針對411筆房產、帳戶、600萬元現金、股票、債權以及名牌包等已查扣的資產，向台北地院聲請單獨宣告沒收，經北院認定均屬秦犯罪所得變得之物，裁准沒收，其中也包含「綜藝天王」吳宗憲2張共5500萬元的本票債權。

此外，秦還因名下的京誠實業公司（原名鑫九通海洋科技公司）積欠營所稅、營業稅共計6840萬元，雖已陸續清償1253萬元，尚欠稅5587萬元，行政執行署桃園分署一度聲請管收遭駁回，因此秦返台歸案，還須面對5000多萬欠稅款的催討。

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