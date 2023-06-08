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緬甸礦區年產黃金1.5公克...膨風吸金4.4億！SPG集團17人起訴

▲▼超級金礦控股集團SPG，緬甸金礦吸金7億元案，被告陳威陶。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳威陶擁有的黃金礦區年產1.5公克，被吸金集團包裝成高產值礦區詐騙投資人。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名模王靜瑩前夫陳威陶擁有的緬甸格勞金礦礦區，在2018年間因設備不足，年產量僅1.5公克，卻被曾焱芳、林尚毅等人相中，包裝成擁有高產值的礦區，並成立超級金礦控股集團(SPG)在台招攬投資，短短1年吸金4.39億餘元，陳威陶因事證不足去年已獲不起訴處分，曾、林等17人則在8日被台北地檢署依加重詐欺等罪起訴。

起訴指出，曾焱芳、林尚毅在2018年2月2日，邀請擁有格勞礦區的陳威陶成立SPG公司，規劃大規模開採黃金，為了籌措資金，曾焱芳等人在台灣成立「太陽團隊」、「CKEY團隊」、「東盟團隊」，在全台各地投資說明會，並招待投資人到柬埔寨參加總公司SPG的金邊高峰會。

▲▼ 超級金礦控股集團SPG，緬甸金礦吸金7億元案，被告曾焱芳。（圖／記者劉昌松攝）

▲籌畫SPG吸金案的主嫌曾焱芳。（資料照／記者劉昌松攝）

吸金集團由李雲鶴擔任SPG執行長兼講師，對外宣稱，在緬甸擁有的黃金礦山，含量高達200噸，預計開發金額可達美金80億元，且可以現貨搭配期貨，或者轉換成虛擬貨幣「超級黃金幣SGC」，轉往虛擬貨幣交易所進行交易獲利。

但實際上2018年間，格勞礦區的黃金實際產出總量只有1.5公克，且設備不足無法大量產製黃金，但吸金集團仍去其他礦區買金沙、金泥，佯裝成格勞礦區挖出的黃金，表演提煉黃金工法給參觀的投資人看，並拍成影片在台灣說明會播放。

並宣稱投資人可選擇「黃金預購專案」，最高投資5萬美元，2年期滿報酬率相當於4.6倍。「虛擬貨幣促銷專案」，透過後來把購買SGC幣後，公司會依持有輛分配利潤。「團體獎金方案」，鼓勵投資人介紹下件收取最高20%的獎金。為了避免投資人太早提領紅利退場，還推出「複利滾存方案」，規定第7個月才能開始領取紅利。

▲▼ 超級金礦控股集團SPG，緬甸金礦吸金7億元案，被告李雲鶴。（圖／記者劉昌松攝）

▲SPG執行長兼講師李雲鶴。（資料照／記者劉昌松攝）

有29位民眾因此心動加入，其中有人一口氣就拿出4000萬元投資，可是到了2018年底，SPG已經無法發放紅利，改發放認股憑證希望安撫投資人信心，投資人察覺受變後提告。

檢察官首先在2022年就陳威陶涉案部分調查，認定陳威陶確將時有把拿到的相關資金用在開採礦場，只是開採量不足，無證據顯示陳威陶自始有犯意，因此處分不起訴陳威陶，至於曾焱芳等17人吸金4.39億餘元，被依《刑法》加重詐欺以及《銀行法》非法經營銀行業務等罪起訴。同案被告還有林尚毅夫妻等3人因未到案遭通緝。

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