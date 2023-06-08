學生暑假接觸網路詐騙訊息多　里港警校園打詐+宣導交安

▲里港警分局到鹽埔國中進行反詐騙、交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

暑期將至，許多學生將開始規劃外出遊玩，接觸網路社群媒體時間亦增加，為保障青少年暑期擁有安心的生活環境，里港警分局深入校園加強防詐、交通及婦幼安全宣導，讓學生族群更了解多元的詐騙手法及交通、婦幼安全守則。

里港警分局表示，暑假將至，許多在學的、畢業的學生因不需至學校上課，而有更多時間接觸網路社群媒體，詐騙集團利用「求職」、「投資理財」等資訊，吸引現下青少年或剛出社會的年輕人，藉由提供工作、投資管道，騙取你的存摺簿、印章、提款卡、私人證件等做不法用途，讓無知青年錢還沒賺到，還可能吃上官司。

里港警方本著「預防為先、偵防並重」理念，加強「反詐騙」宣導，於日前前往轄內鹽埔國中舉辦反詐騙有獎徵答，與學生互動提問，解決學生對於詐欺不瞭解的問題或疑問，讓學生更深入了解原來防範詐欺如此簡單，也如此方便。

針對婦幼安全，家防官提醒學生近期數位網路性別暴力案例提升，舉凡在網路上散布、播放未經當事人同意之私密影像，皆可能構成犯罪，其中最常見的態樣，即是誘騙取得他人私密影像後外傳，進而威脅、恐嚇當事人索取金錢，故為了防制此類型案件發生，向學生宣導勿聽從他人指示自拍或傳私密照，若遇到應盡速報案或撥打113專線。

另在交通安全方面，呼籲學生暑假期間勿無照駕駛汽機車，應遵守交通安全守則，無論是騎機車、腳踏車或走路，行經路口時，要依照紅綠燈及行人號誌燈指示，養成停等禮讓的習慣，確認左右無來車，再通過才安全。

分局長何明祥表示，暑假是學生族群最長的假期，許多學生都利用假期出遊或從事娛樂活動，因此防詐騙、交通及婦幼等安全維護最為重要，警方除了加強轄區學校、超商等處安全維護外，另透過護童勤務、校園犯罪預防宣導等活動，增加師生反詐騙、交通及婦幼安全意識，警民聯手合作，共同打造一個孩童安心、家長放心的暑假生活。