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美國務院次卿下午抵台　 《環時》：將給台灣多埋一分禍

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▲▼美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院次卿克拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇（Keith Krach）17日訪問台灣，並於參加19日前總統李登輝告別式。大陸官媒《環球時報》17日發表社評指出，美台繼續用切香腸的方式擴大雙方關係的空間，讓整個地區的不確定性增加，將給台灣多埋一分禍。

社評表示，美台繼續用切香腸的方式擴大雙方關係的空間，同時增加美對台軍售，迫使北京吞下這些變化的苦果。他們不斷朝台灣海峽裡扔石頭，但扔得多了，那些石頭就會變成水雷，讓整個地區的不確定性增加，局勢劇變的風險越來越大。

「在所有力量中，台灣當局無疑是最蠢的，」社評稱，區域內的聰明者都會在中美博弈中趨利避害，爭取左右逢源，但是台當局卻通過絕對的倒向美國而自毀戰略迴旋能力，把自己變成了美國的棋子和受氣包，同時承受台海發生軍事衝突愈來愈高的風險。

社評說，台灣真能變成一個獨立主權國家嗎？這個目標就像台灣有可能在地球的演變中漂到挨著美國那邊一樣虛幻。台當局其實清楚，對他們來說「最好的情況」就是維持現狀，他們在島內搞「去中國化」，從外部拉美國的保護，這當中會形成一些野心蕩漾的自娛自樂，但從大歷史的角度看，這些都是泡沫。

文章進一步提到，台灣總拿所謂「自由民主」當擋箭牌，這是自我安慰的空話，台灣並無在政治上真實可信的戰略規劃，更像是受選舉政治綁架慣性地進行表演式宣示，能混多久混多久，台灣的未來究竟什麼樣，他們其實很不清楚，對台灣「自由民主」能帶來多少可用於對抗大陸的戰略資源，他們根本無法有實際指望。

社評認為，民進黨當局全面投靠美國，導致台灣的畸形政治心態和安全觀，讓台灣的路越走越窄，周邊沒有一個國家和地區，會像台灣那樣把美國的保護作為一刻都不能鬆懈的生命線，並與大陸進行不成比例的對抗，台灣會成為一個區域另類，長期患得患失，草木皆兵。

文章強調，完全投靠美國了，台灣將不得不受美方的肆意盤剝，美國衛生部長阿扎爾來了一趟台灣，蔡英文政府竟以開放美豬美牛市場作為回報，許多人問，這次克拉奇來，台灣又要被怎麼揩油呢？美國要加大對台出售軍火，是這場交易的一部分嗎？一旦解放軍揮師解放台灣，那些從美國購買的裝備都是擺設，美國對台軍售實為敲台灣竹槓的機制性管道。

最後，社評表示，用得著中國威脅台灣嗎？是台當局在威脅全體台灣民眾的安全與福祉，民進黨當局生生把台灣的一盤活棋走成了死局，「愈來愈多的人擔心中美博弈會擦出軍事衝突的火花，而這種風險落地概率最高的地區就是台海，台灣屆時將遭生靈塗炭的厄運，若有那一天，台當局無論在島內還是對整個中國來說，都將是無法饒恕的罪人。」

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