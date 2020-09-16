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新冠死亡人數東南亞第一　印尼祭奇招：不戴口罩就去挖墳

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▲▼印尼公墓挖墳。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼政府出奇招，不戴口罩的人們將被懲處去公墓挖墳。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠病毒持續在印尼蔓延，讓醫療體系瀕臨崩潰，就連公墓空位都告急，但還是有不少人執意不戴口罩，政府只好祭出奇招，強迫人民遵守「戴口罩」的規定。最近，印尼推出新政策，所有拒絕戴口罩的人將被懲處，為染上新冠病毒而死的病患挖墳墓，希望讓人們瞭解疫情的嚴重性。

據《雅加達郵報》報導，印尼東爪哇省錦石縣（Gresik）近日有8名民眾因拒絕在公共場合佩戴口罩受到懲處，要在恩加伯坦村（Ngabetan）的一座公墓內，替新冠病毒死者挖墳。

村長蘇約諾（Suyono）表示，恩加伯坦村目前只有3名掘墓人在作業，不妨讓這些屢勸不聽的人加入挖墳，希望這樣的懲罰能形成一種威懾，警惕人們出門一定要佩戴口罩。他補充，挖墳作業將在確保個人安全與衛生的前提下進行；當地衛生官員會為這些受懲罰的人們提供全身防護設備，確保沒有接觸風險。

▲▼印尼一名女子在染疫病逝的醫生丈夫棺木上痛哭。（圖／路透）

▲網路瘋傳印尼一名女子在染疫病逝的醫生丈夫棺木上痛哭，反映醫療體系問題。（圖／路透）

日前，一位妻子跪在她染疫去世的醫生丈夫棺木前痛哭的照片在網上瘋傳。醫學會（Indonesian Medical Association）發言人馬利克（Halik Malik）證實，由於設備有限，醫護暴露在高風險的環境中工作，因此染疫後死亡的機率很高，醫療體系已搖搖欲墜，隨時都有崩潰的可能。

半島電視台報導，印尼的一名掘墓人表示，在新冠病毒爆發前，他一天會埋葬3具屍體，但現在一天得埋超過25具。約翰霍普金斯大學全球統計資料顯示，印尼的確診病例已突破22.5萬件，值得注意的是它的死亡人數逼近9000大關，超越病例數最多的菲律賓，居全東南亞之冠。

 

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