拿正在充電手機聽音樂！　父目睹16歲女兒「頭戴耳機」電死床上

Schoolgirl, 16, is electrocuted in Thailand as she listened to music on her phone https://t.co/J2Ib6Riy9V — Daily Mail Online (@MailOnline) September 15, 2020

記者李振慧／綜合報導

泰國一名16歲少女躺在床上使用手機時慘被電死，爸媽前去叫她吃飯時意外發現，手中的手機已被燒得焦黑，脖子和手臂也有被燒傷的痕跡，急救後仍被醫療人員當場宣告死亡。

事件10日發生在東北部的黎逸府(Roi Et)，16歲少女帕達里斯(Thanyaluck Fai Phadasri)被人發現陳屍在家中床上。39歲父親通卡(Thongchai Phadasri)表示，女兒當時人在房間讀書，他前去叫對方吃飯時，發現躺在床上的對方陷入昏迷，身上還有被燒傷的痕跡。

警方表示，帕達里斯是因為遭到強烈的電擊慘死，「經過初步調查，我們判斷智能手機是造成死亡的原因，她在充電時拿著手機，還戴耳機聽音樂」。父親傷心表示，「女兒十分喜歡上學，每次回到家中就會進房做功課，一個人就這樣死了」，預計於當地佛寺舉行喪禮。





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