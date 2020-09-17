　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／江啟臣插旗「美台國防工業會議」　首位國民黨主席發表演說　　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨全代會,江啟臣 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院次卿克拉奇17日率團訪台，總統蔡英文預定在官邸設宴接見，當民進黨政府與美方高層關係升溫之際，國民黨也傳出積極插旗「2020美台國防工業會議」的新訊息。

據透露，國民黨主席江啟臣預定透過視訊方式，在10月5、6日登場的這場美方產官學界齊聚的國防工業會議上，發表專題演說，這是國民黨主席歷年來首舉，而主辦單位也已表達高度歡迎態度。

美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）從2002年舉行迄今，每年約於9、10月在美國舉行。

在去年會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，將台灣的國防產業業者，整合進美國國防產業供應鏈中。今年因為疫情改採線上舉行，至於明年議程，則已安排於10月10日至12日舉行，若疫情屆時緩和，地點會在美國維吉尼亞洲舉辦。

國民黨高層表示，江啟臣的演說會重申美國軍購對台灣安全的重要性，以及對台海安全快速惡化的憂慮，呼籲相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。

江啟臣在演說中也會提出軍武系統採購的評估和優先順序，是否衝擊蔡英文政府聲稱追求的國防自主，以及相關預算執行等問題，必強調這會是國民黨持續監督政府的主要面向。

黨內人士也指出，江啟臣是國際關係學者出身，上任後黨內期盼能撕去過往「親中」標籤，例如在美豬美牛戰場上，外界質疑江啟臣抗美，但江啟臣親自定調是「反瘦肉精」而非「反美」，要清楚向外界傳達國民黨對「親美和陸」的路線

事實上，國民黨在去年就曾派出江啟臣與會，當時包括前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱與淡江大學副教授黃介正等人也參與其中。江啟臣當時也代表國民黨總統候選人韓國瑜向美方闡述國防政策理念，同時也拜訪紐約僑胞，替韓國瑜的總統大選造勢。

至於去年參與美台國防工業會議的代表，台灣派出的是國防部副部長張冠群，美方官員則有美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）等人，另外，民進黨立委王定宇、駐美代表處政治組長趙怡翔也有參與。

▲▼2020台美國防產業會議。（圖／取自USTBC官網）

▲2020台美國防產業會議今年改採視訊會議。（圖／取自USTBC官網）

其他人也看了這些新聞...

美國務院次卿克拉奇17日訪台　代表川普主持台美經濟對話
美國務院次卿規劃入府會晤蔡英文　19日出席李登輝告別禮拜
美國務次卿17日訪台！指揮中心公布檢疫規格「比照美衛生部長」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／高大成從「陳屍姿勢」研判小鬼死因　詳曝解剖真相
粉絲求合照遭小鬼拒絕！他下秒「超暖解釋」陪聊逛街10分鐘
小鬼8月才幫擺攤！　86歲紅薯阿嬤哭了：他答應要回來看我
小鬼胸前刺「爸爸頭像+米老鼠」　2鼻酸原因道盡36年父子情
KID失眠淚：幸福的時刻離開了　小鬼留下悲傷1句話…淚別2年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／國民黨網路聲量奪冠！民眾黨陷低迷？

王世堅轟蔡政府被讚「黨內良心」　王浩宇曝內幕：他從沒在群組發言

林昶佐談黃國昌：和柯文哲類似　太思考聲量、情緒很高

黃捷惋惜小鬼、嚴詠能驟逝　跑近百場普渡內心平靜

快訊／江啟臣定調美中台三邊關係「親美和陸」：已跟AIT約見面

小鬼猝逝享年36歲　余天悲慟發文「老鬼我年紀比你大都還…」　

江啟臣力主親美和陸　黃奎博：中美對抗台灣不宜「要塞化」

獨／江啟臣插旗「美台國防工業會議」　首位國民黨主席發表演說　　

美次卿訪台未列經濟對話　蕭美琴：會交換意見

國防「軍事動態」專區上線　台日聯手揭露共軍東亞動態

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

雲端最前線／國民黨網路聲量奪冠！民眾黨陷低迷？

王世堅轟蔡政府被讚「黨內良心」　王浩宇曝內幕：他從沒在群組發言

林昶佐談黃國昌：和柯文哲類似　太思考聲量、情緒很高

黃捷惋惜小鬼、嚴詠能驟逝　跑近百場普渡內心平靜

快訊／江啟臣定調美中台三邊關係「親美和陸」：已跟AIT約見面

小鬼猝逝享年36歲　余天悲慟發文「老鬼我年紀比你大都還…」　

江啟臣力主親美和陸　黃奎博：中美對抗台灣不宜「要塞化」

獨／江啟臣插旗「美台國防工業會議」　首位國民黨主席發表演說　　

美次卿訪台未列經濟對話　蕭美琴：會交換意見

國防「軍事動態」專區上線　台日聯手揭露共軍東亞動態

農委會：「農業保險法、農民退休儲金條例」精進作為明年1月施行

英文沒考好被罰200下深蹲　女高中生做完「血尿」肝腎功能受損

175年首次！美權威雜誌「大選靠邊站」　怒嗆川普抗疫撒謊亂搞

為何漢堡不要蛋少5元，鐵板麵加蛋多10元？老闆給解答　省錢妙招曝

北韓秀肌肉！飛行場興建巨型保管設施　疑75周年黨慶將「放大絕」

雲端最前線／國民黨網路聲量奪冠！民眾黨陷低迷？

跟預期差很大！藏壽司初上櫃開盤價112元　賺23萬變6萬

世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平

iOS 14「突襲」釋出惹怒開發者！App更新不及、籲用戶暫緩安裝

王世堅轟蔡政府被讚「黨內良心」　王浩宇曝內幕：他從沒在群組發言

小鬼黃鴻升遺體相驗結果出爐！　檢方：無外力介入...家屬同意解剖

政治熱門新聞

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

41年來最高層級！外交部證實美次卿克拉奇訪台

美國次卿克拉奇訪台異常低調　背後角力成關鍵因素

空軍深夜公布：2共軍運8擾台軌跡圖

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

國民黨新家鎖定「南山民生大樓」年底搬遷

小鬼猝逝享年36歲　余天悲慟發文

共軍擾台　王婉諭：國民黨不敢吭聲

蔡英文18日官邸宴請美國次卿克拉奇

快訊／美次卿克拉奇確定17日下午抵台　台美經濟對話18日登場

六都首長聲量曝光　陳其邁奪第一

雲豹甲車過彎倒退7次　陸軍說明

美國擬對台軍售7項武器　國防部回應了

打通中央山脈！「台灣阿成」宣布參選花蓮縣長

更多熱門

相關新聞

網路負面聲量不斷！國民黨進退失據？

網路負面聲量不斷！國民黨進退失據？

高雄市長補選落幕至16日已滿30天，臉書粉專「聲量看政治」分析選後各政黨聲量，國民黨以負面聲量為主，民眾黨陷入低迷，負面檢討的聲量不斷，時代力量捲入收賄案風波負面聲量高漲。《雲端最前線》17日邀請立法委員高虹安、台北市議員王世堅、台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

快訊／江啟臣定調美中台三邊關係「親美和陸」：已跟AIT約見面

快訊／江啟臣定調美中台三邊關係「親美和陸」：已跟AIT約見面

江啟臣親美　黃奎博：台灣不宜要塞化

江啟臣親美　黃奎博：台灣不宜要塞化

國民黨新家鎖定「南山民生大樓」年底搬遷

國民黨新家鎖定「南山民生大樓」年底搬遷

民進黨青年部籲江啟臣堅持18歲投票權

民進黨青年部籲江啟臣堅持18歲投票權

關鍵字：

國民黨江啟臣美台國防工業會議

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

小鬼下半身全裸陳屍主臥　父不捨拿短褲遮

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「開設靈堂日期曝光」！

小鬼2週前才說「不跟峮峮結婚」！原因讓人心碎

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面