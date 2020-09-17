獨／江啟臣插旗「美台國防工業會議」　首位國民黨主席發表演說　　

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院次卿克拉奇17日率團訪台，總統蔡英文預定在官邸設宴接見，當民進黨政府與美方高層關係升溫之際，國民黨也傳出積極插旗「2020美台國防工業會議」的新訊息。

據透露，國民黨主席江啟臣預定透過視訊方式，在10月5、6日登場的這場美方產官學界齊聚的國防工業會議上，發表專題演說，這是國民黨主席歷年來首舉，而主辦單位也已表達高度歡迎態度。

美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）從2002年舉行迄今，每年約於9、10月在美國舉行。

在去年會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，將台灣的國防產業業者，整合進美國國防產業供應鏈中。今年因為疫情改採線上舉行，至於明年議程，則已安排於10月10日至12日舉行，若疫情屆時緩和，地點會在美國維吉尼亞洲舉辦。

國民黨高層表示，江啟臣的演說會重申美國軍購對台灣安全的重要性，以及對台海安全快速惡化的憂慮，呼籲相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。

江啟臣在演說中也會提出軍武系統採購的評估和優先順序，是否衝擊蔡英文政府聲稱追求的國防自主，以及相關預算執行等問題，必強調這會是國民黨持續監督政府的主要面向。

黨內人士也指出，江啟臣是國際關係學者出身，上任後黨內期盼能撕去過往「親中」標籤，例如在美豬美牛戰場上，外界質疑江啟臣抗美，但江啟臣親自定調是「反瘦肉精」而非「反美」，要清楚向外界傳達國民黨對「親美和陸」的路線。

事實上，國民黨在去年就曾派出江啟臣與會，當時包括前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱與淡江大學副教授黃介正等人也參與其中。江啟臣當時也代表國民黨總統候選人韓國瑜向美方闡述國防政策理念，同時也拜訪紐約僑胞，替韓國瑜的總統大選造勢。

至於去年參與美台國防工業會議的代表，台灣派出的是國防部副部長張冠群，美方官員則有美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）等人，另外，民進黨立委王定宇、駐美代表處政治組長趙怡翔也有參與。

▲2020台美國防產業會議今年改採視訊會議。（圖／取自USTBC官網）

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