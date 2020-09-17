雲端最前線／國民黨網路聲量奪冠！民眾黨陷低迷？

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高雄市長補選落幕至16日已滿30天，臉書粉專「聲量看政治」分析選後各政黨聲量，國民黨以負面聲量為主，民眾黨陷入低迷，負面檢討的聲量不斷，時代力量捲入收賄案風波負面聲量高漲。《雲端最前線》17日邀請立法委員高虹安、台北市議員王世堅、台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲時任國民黨黨主席立法委員江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

法務部日前公告《科技偵查法》草案，擬准許檢調以「植入程式」的方式對通訊軟體進行監查，引發法界高度質疑。國民黨團16日召開記者會，痛批此法「用科技方式，行東廠之實」，打著科技偵防的大旗，無限擴充監聽監控的範圍，讓台灣回到警察國家的狀態。

美國國務院正式宣布，主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach）17日訪問台灣。總統府17日也表示，總統蔡英文將在18日晚間於官邸宴請代表團，促進雙方合作情誼，也充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。