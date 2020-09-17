江啟臣力主親美和陸　黃奎博：中美對抗台灣不宜「要塞化」

▲國民黨副秘書長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

2020年美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）10月5、6日將採視訊方式舉行，根據《ETtoday新聞雲》掌握，國民黨主席江啟臣將發表專題演說，這是國民黨主席歷年來首舉。政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副秘書長黃奎博表示，江啟臣的演說會重申美國軍購對台灣安全的重要性。

黃奎博表示，江啟臣認為，來自美國的軍售對中華民國的安全至關重要，特別是在台海安全快速惡化時，台海相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。

關於江啟臣走親美和陸的路線，黃奎博強調，在中美對抗下，若台灣「要塞化」，有可能讓台灣更不安全。難道台灣要變成冷戰時期的金門、馬祖嗎？「台海可以是和平繁榮之海，但各方一念之間也可以變成對峙衝突之海。」

黃奎博說，江啟臣也認為，全民應高度關注對美軍購的優先順序評估，蔡英文總統及其國安團隊應公開、切實地評估，大量對美軍購是否衝擊民進黨政府目前力推的潛艦國造、無人機與飛彈研發等重要「國防自主」項目。

▼2020台美國防產業會議。（圖／取自USTBC官網）