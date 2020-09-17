快訊／江啟臣定調美中台三邊關係「親美和陸」：已跟AIT約見面

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

2020年美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）10月5、6日將採視訊方式舉行，國民黨主席江啟臣將發表專題演說，在美中台三邊關係上，他主張「親美和陸」。

國民黨17日表示，江啟臣將傳達國民黨的區域情勢觀點與國防政策要點，另外也已與美國在台協會（AIT）再約會面時間。

國民黨指出，江啟臣認為，來自美國的軍售對中華民國的安全至關重要，特別是在台海安全快速惡化時，台海相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。

國民黨說明，江啟臣也認為，全民應高度關注對美軍購的優先順序評估，蔡英文總統及其國安團隊應公開、切實地評估，大量對美軍購是否衝擊民進黨政府目前力推的潛艦國造、無人機與飛彈研發等重要「國防自主」項目。

美台國防工業會議為美台商業協會（US-Taiwan Business Council）所舉辦的年度會議，該會會長為美國前國防部副部長、前世界銀行（World Bank）行長伍夫維茲（Paul D. Wolfowitz）。江啟臣去年曾以國民黨立委的身分赴美參加會議，今（2020）年會議於10月5日至6日以線上形式進行。

國民黨表示，江啟臣還將邀請一位資深國防專家與會，以示國民黨對台美國防工業合作的重視。

除了江啟臣將親自出席美台國防工業會議外，國民黨指出，國民黨與美國在台協會（AIT）的溝通管道也非常順暢，雙方人員保持定期往來，全面性地交換意見，自美國取得政治學博士學位的江啟臣今年3月上任後，更已與美國在台協會酈英傑（William Brent Christensen）處長會面兩次，雙方談話愉快。

國民黨重申，國民黨立院外交國防委員會委員與美國在台協會正在協調下一次會面時間，而且國民黨與美國官方無論在立法院內外均有聯繫管道，如果民進黨政府不敢或不方便將重要民意傳達給美國官員，國民黨很樂意利用各種機會為民眾擔起與美國官員溝通的橋樑。