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國民黨新家鎖定「南山民生大樓」　租金省1/3年底完成搬遷

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後啟動「國民黨空間重設計」，因財務缺口龐大，黨部搬遷成為當務之急。目前國民黨鎖定位於台北市民生東路的「南山民生大樓」，議價若順利即可搬遷，黨部搬家過程有望在年底前完成，且租金比現在的八德大樓省了三分之一。

黨務人士表示，搬遷地點原本鎖定至少5處，涵蓋中正區、大安區、中山區，原希望新的黨部離立法院能進一點，但附近的大樓業主憂心租給政治團體，尤其現在是民進黨執政，「租給對手陣營（國民黨）恐被查水表」，因此紛紛拒絕承租。

黨務人士說明，全代會結束後，江啟臣率一級主管去「看新家」，由於「南山民生大樓」三層樓空間約400至500坪，比目前八德大樓使用6層樓共約3200坪還要小很多，因此，革命實踐研究院以及青年團，未來應該會搬到位於杭州南路上的智庫（國政研究基金會）。

根據行管會主委邱大展在全代會報告財務狀況指出，目前向中投承租八德大樓地下1樓到地上5樓，占地3200坪，1年租金高達4600萬，再加上補助地方黨部租金，每年高達7900萬。儘管各縣市、鄉鎮市區黨部辦公室近期已分別調整，改為與地方民代服務處結合，若仍須承租則由縣市黨部主委或區黨部常委自籌75％租金，黨中央不再全額補助，但國民黨的財務缺口至年底預估仍有8000多萬。

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