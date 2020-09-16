籲江啟臣堅持18歲投票權　民進黨青年部：別拿公民權利做選票算計

▲民進黨青年部籲江啟臣針對下修投票權年齡別臨陣退縮。（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）

記者蘇晏男／台北報導

立法院14日朝野協商同意成立修憲委員會，針對國民黨先前表態支持投票權下修18歲，民進黨青年部16日在臉書呼籲，請國民黨不要拿公民的權利來做選票算計，國民黨主席江啟臣要堅持到底。

民進黨青年部指出，立法院將成立修憲委員會，媒體人認為國民黨因為怕被扣上「保守」帽子，不敢不參與修憲，並提出以投票權年齡下修交換不在籍投票的建議，甚至還表示「不讓年輕人投票就不讓年輕人投票」。



民進黨青年部強調，台灣民主化至今，18歲公民權已經成為朝野共識，也是全台灣年輕人最關注的議題之一。公投年齡已經降至18歲，現在也是時候讓年輕人能夠自己投票，決定自己的未來。



民進黨青年部表示，為了實踐18歲公民權的目標，總統蔡英文在就職演說中已經表明將成立修憲委員會，因此呼籲國民黨，勿拿公民權利來做選票算計，自詡為青壯派的江啟臣一定要堅持到底，朝野一起為年輕人的未來努力。

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