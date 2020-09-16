桃捷合作「蔡阿嘎曬兒」被轟爆　鄭文燦指示重新評估

▲桃捷與蔡阿嘎合作辦特展，互惠不收費，卻遭外界質疑圖利。（合成圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎、桃捷）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園捷運公司與網紅「蔡阿嘎」互惠合作，在A2三重站打造「蔡桃貴主題站」換取廣告效益，並免去蔡阿嘎790萬元場地費，不料卻被外界質疑圖利，且連日來爭議不斷。有鑑於此，桃園市長鄭文燦16日已指示桃捷重新評估合作契約。

蔡阿嘎為了慶祝兒子蔡桃貴2歲生日，砸百萬包下機捷A2三重站，打造慶生特展。不過，桃園市議員黃敬平質疑，展出時間從7月18日到明年2月28日，長達7個月，桃捷卻未收取半毛廣告看板費，此曬兒惡例一開，未來是不是有錢人都能隨意使用車站版面？

桃捷公司董事長劉坤億回應，桃捷與蔡阿嘎採互惠合作方案，經評估網路廣告效益大於租金，所以互不收費。另外，特展至今2個月，光貼文、影片回饋市值就超過1500萬，運量也較展前增加近5成，即便合作7個月，未來還會每月根據節慶、公益更新展出主題，如8月父親節、9月祈福節等，維持觀展新鮮度。

▲桃捷先前強調，7月18日到8月25日合作案履約39天，大頭佛公司提供的數位媒體廣告市價就已達1555萬元。（合成圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

桃捷說明後，不少議員仍難以接受，在網上引發議論。對此，市府新聞處長詹賀舜16日晚間轉述市長鄭文燦看法；鄭文燦認為，桃捷與蔡阿嘎合作，原意是配合新北市大都會公園所增加的親子共遊人潮，已要求桃捷清楚說明雙方各自負擔的成本、效益，並清楚對外說明，避免不必要誤會。

鄭文燦表示，現在互惠合作引發爭議，模糊了桃捷公司打造親子車站的初衷，已請桃捷公司依照內部決策程序，重新評估與大頭佛公司的契約，檢視是否調整展期、費用支付等互惠內容。

鄭文燦強調，疫情期間機場出入境旅客幾乎為零，但桃捷公司面對如此挑戰，仍將運量從谷底慢慢拉起，至今回升到一天約5萬人次，即便距離去年高峰8萬人仍有段距離，但桃捷團隊的努力用心、勇於嘗試，相當值得肯定。

▼特展登場後，引起網友質疑。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書、桃捷臉書，下同）