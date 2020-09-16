【廣編】Panasonic秋季新品登場　日本同步技術創造智慧健康生活

▲樂在生活，Panasonic秋季新品登場。

圖、文／Panasonic提供

日系家電領導品牌Panasonic日前舉辦「2020秋季新商品發表會」，全新商品以「樂活」作為主題，訴求日本同步先進技術，透過品味家居、潔淨安心、健康美味、輕鬆美麗四大面向，打造智慧‧健康‧便利的後疫情新生活提案。

與日本同步銷售的Panasonic蒸烘烤微波爐，搭載業界唯一64眼紅外線，將微波爐內劃分64個區域，瞬間偵測每一種食材的溫度，精準控溫，加上Panasonic首創的旋風微波加熱技術，可以由內而外快速均勻加熱，就連困難的羹湯，也能隨時偵測，調整火力，讓道道料理都能完美輕鬆上桌。

待在家裡的時間變長，家裡環境品質更為重要。Panasonic全新清淨型除濕機，搭載業界獨家W-HEXS雙重除濕系統，透過nanoeTM淨化科技及HEPA高密度濾網雙重淨化PM2.5，加上業界唯一全彩液晶螢幕更可以讓你隨時看見家裡的濕度及空氣品質，隨時享受乾爽舒適的居家品質。

Panasonic奈米水離子吹風機，今年全新革命再升級，新世代極潤奈米水離子吹風機，搭載高滲透奈米水離子，水分子產生量提升1800%，搭配礦物負離子科技，呵護頭髮毛鱗片並完美保濕，減少染髮後的退色問題，還可對抗紫外線同時強韌髮絲。