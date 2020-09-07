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IFA 2020 為世界迎來的7個科技革新：讓科技重回軌道

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

受到新冠疫情（COVID-19）影響，歐洲消費性電子展 IFA 2020 改為為期三天的「特別版」形式展出，除了線上直播發表會與論壇之外，線下的部分持續由來自全球 30 個國家、共計 150 家品牌廠參加，與會者共計 6,100 名，官方預告 IFA 2021 將於 2021 年 9 月 3 日到 7 日在柏林會展中心舉辦。記者特別整理了展覽期間發生的七的指標型科技事件給大家參考吧！

一、intel 第11代Tiger Lake處理器

在此次展覽期間，Intel 發表 10nm SuperFIN 製程的第 11 代處理器 Tiger Lake 處理器，首次原生支援 PCIe 4.0，獨立顯卡或 SSD 均可使用，首次支援 USB4、Thunderbolt 4 傳輸規範。GPU 核顯部分則是全新的 Xe LP，最多支援 32GB LPDDR4/4X-4266、64GB DDR4-3200，未來還將支援 LPDDR5-5400，並具備 Intel 全內存加密技術。

Intel 全新處理器的推出，讓筆電效能更好、耗能相對更低，與華碩同時發表的 Zenbook Flip S 為例，全新設計的 Zenbook Flip S 效能不止全面提升，厚度卻只有 1.3 cm、重量 1.2 公斤，配備 16:9 的 4K OLED 面板，續航力高達 15 小時。

▲ASUS Zenbook Flip S。

二、高通 5G 行動處理器

高通發表 Snapdragon 8cx Gen 2 5G，跟上一代 8cx 使用相同的 7nm 製程，但卻配備了 X55 5G modem、WiFi 6。官方宣稱，Snapdragon 8cx 第二代 5G 平台系統級性能和電池續航均優於競品解決方案 50% 以上。

宏碁 Spin 7 這款筆電是隨著高通公開的 Snapdragon 8cx Gen 2 5G 晶片發表的，號稱效能超越去年的 intel 第十代 core i5 系列晶片，該款晶片最大特色就是支援 5G 行動網絡跟 Wifi 6，並且支援 NVMe SSD硬碟、UFS 3.0 及 LRDDR4-2133MHz RAM，也就是說使用這款晶片的筆電，插上 SIM 卡就可以上 5G 網絡，這讓 Acer Spin 7 這款 14 吋變形筆電使用全鋁鎂合金，搭配獨特的鉸鏈結構可進行 360° 翻轉，卻只有 1.5 公分厚、重量只有 1.4 公斤，而且支援 Wacom 手寫筆。

▲ACER Spin 7。

三、NVIDIA 8K遊戲顯卡

英業達發表的全新 NVIDIA RTX 30，使用全新的安培架構，並且采用了三星 8nm 工藝，GeForce RTX 3090 更可支援 8K 遊戲與8K HDR Shadowplay 錄製。新版GeForce Experience 除了支援 8K 錄製，還能讓顯卡自己找到最佳超頻方案。另外，Nvidia BroadCast 應用程序，可將房間轉變為家庭直播工作間。NVIDIA Broadcast 還可透過 NVIDIA RTX GPU 上的 AI 和 Tensor Core 進行噪音消除、虛擬背景和自動框顯等功能來增強語音和視頻通信效果。

記者認為，上述三家公司的新產品將讓筆電具備更強的續航力，甚至本身自帶 5G 連線能力，而 NVIDIA RTX 30 更顯示虛擬直播、8K 遊戲時代來臨。

四、智慧型手機正在發生激烈變化

除了英特爾、高通、與英偉達之外，IFA 2020 期間還出現了多款特殊的智慧型手機，像是三星第二代摺疊螢幕手機Galaxy Z Fold 2，華碩翻轉鏡頭手機 ZenFone 7 Pro，首款商用屏下鏡頭手機中興Axon 20 5G，LG 也宣布首款雙屏變形手機LG Wing 5G將於9月14日發表。

▲三星Galaxy Z Fold 2。

▲華碩翻轉鏡頭手機 ZenFone 7 Pro。

▲首款螢幕下內藏鏡頭的中興Axon 20 5G。

▲首款雙螢幕變形手機LG Wing 5G。

五、空氣凈化器面罩

除此之外，面對人們對空氣凈化的需求，LG 推出相當特殊的 PuriCare空氣凈化器面罩，以及壹款使用特殊玻璃的 InstaView烤箱。

六、“AirPods Pro”的普及

在音頻方面，Harman Kardon 展示的新款 Citation200 意味行動音樂品質的再升級。Sennheiser CX 400BT True Wireless 與 JBL Club Pro+ 則是讓類似 Apple AirPods Pro 更加豐富。

七、4K全幅Volg相機

IFA 2020 期間還有一款 Panasonic Lumix S5 數位相機，其五軸 I.S. 配合 2,420 萬像素全幅 CMOS 與維納斯圖像處理引擎還為相機帶來了最高 9,600 萬像素拍攝模式。該款相機還針對影片、Volg 拍攝進行了多項優化，意味今年 Volg 相機真正進入全畫幅時代，4K 60fps 視頻隨手可得。

無疑的，對於 IFA 2020 主辦單位來說，今年是壓力無比沈重的一年，但，誰不是呢？

根據大會公開的官方數據指出，在為期三天的 IFA 2020 特別活動當中，有 6,100 名人次參與實體活動，共計來自 30 個國家/地區、1,350 家參展商參加了 IFA Xtended Space 等線上發表活動，展覽期間共計 78,000 人次參與、262,000 觀看。因此，該項活動將於 IFA 2021 持續展開。官方宣布，IFA 2021 將於德國柏林時間 2021 年 9 月 3 日到 7 日在柏林會展中心舉辦，由於展覽期間正巧跟柏林攝影展重疊，因此活動將採取雙展合併的形式在柏林當地舉辦多場活動。

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