控北市前官員貪紓困金3千萬！旅館公會理事長：「要我們去死？」

記者劉昌松／台北報導

台北市旅館公會理事長韋建華上午在台北地檢署舉行記者會，指控前北市觀傳局黃姓機要秘書，涉用業者當人頭去標案子，「假裝要紓困我們業者，但我們一毛錢都沒拿到」，還藉由在教育局擔任督學的配偶施壓，「那不是要(我們)去給車撞死嗎？」韋揚言要告相關官員涉嫌貪污、使公務員登載不實等罪。

▲台北市旅館公會理事長韋建華揚言要告前觀傳局黃姓機要秘書涉嫌貪污紓困金3千萬元。（圖／記者劉昌松攝）

韋建華指控，內政部有預算幫旅館業者紓困度過新冠肺炎疫情，但前北市觀傳局黃姓機要秘書，卻涉利用虛假的協會，取得相關資金，「據查已經全部匯到協會，帳冊結餘是零」，韋質疑，標案帳冊來看是取得3千萬，但是業者一毛錢都拿不到，敢怒不敢言。

韋表示，市府明明知道業者辛苦，不幫忙，還把預算當選舉綁樁，台北市旅館有600家，如果3千萬平分，每家5萬元，可以當房屋稅、地計稅的減免，但黃姓前機要秘書涉嫌透過2名立委，向內政部11職等官員施壓，取得紓困經費，謀取不法利益，事後黃在教育局擔任督學的配偶還打電話給他，「連八竿子都打不著的教育局官員都打電話恐嚇我『鬧夠了沒』，那不是要(我們)去給車撞死嗎？」

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