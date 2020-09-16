香港第三波疫情獲得控制　迪士尼、海洋樂園將恢復營運

▲香港疫情趨緩，主題樂園將重新開放。（圖／香港迪士尼樂園）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第三波疫情獲得控制，港府宣布放寬限聚令，香港迪士尼、海洋公園也將恢復營運。海洋公園宣布，將從18日恢復營運，遊客15日晚間7點起可上網預約入園。

香港衛生局局長陳肇始15日表示，疫情持續緩和並漸趨穩定，加上普及社區檢測計劃找出不少社區隱形患者，有助進一步穩住疫情，因此政府有信心繼續逐步放寬社交距離措施。

▼香港先前爆發第三波疫情，開放「港版方艙醫院」降低公立醫院壓力。（圖／路透社）



陳肇始指出，最新的食肆禁止堂食時間為每日零時至早上4時59分，餐飲處所顧客數目不得超過處所座位數目一半和最多四人同坐一桌等規定維持不變，酒吧、酒館和餐飲處所內售賣或供應酒類的範圍可重開，但顧客數目不得超過處所座位數目一半，並不得多於兩人同坐一桌。

陳肇始提到，一些涉及較高感染風險，在先前三階段放寬措施未能開放的表列處所，即浴室、包括主題公園和展覽場所在內的公眾娛樂場所、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所和泳池也可以重開，但須符合相關規定及限制，並嚴格執行感染控制措施。

政府宣布主題公園可重開後，香港海員公園隨即宣布將於18日恢復營運，並從15日晚間7點開放預約入園。香港迪士尼樂園則表示，會遵循衛生部門的指引準備重開，將適時公布日期。

▼香港疫情趨緩，宣布放寬限聚令。

