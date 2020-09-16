萊劑美豬散裝食品標示第一站　陳時中：明中午前進迪化街

▲陳時中日前宣布瘦肉精美豬殘留容許量，16日在記者會上表示明天將到迪化街做標示示範。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

萊克多巴胺美豬美牛上路倒數，衛福部長陳時中表示，明（17）日中午會去迪化街進行標示示範，先前也與相關公協會、各類食品廠商開過3次會，蒐集包裝食品標示問題，逐一幫大家解決，希望經過明天示範可以一起找出問題，讓標示可以越做越完全。

蔡英文宣布開放美豬後，引發不少人反彈，抨擊政府不把人民的健康當一回事，陳時中也曾親上火線滅火，表示有做風險評估報告，而在標示上，也會親自走透透做示範，第一站就選在迪化街。他也強調，這只是第一站，未來生鮮食品都會走透透。

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衛生福利部日前公布豬肉萊克多巴胺殘留容許標準，全豬都定標準，其中腎臟訂出比國際嚴格的0.04ppm，國人常食用的肌肉、豬脂、豬雜內臟則為0.01ppm。

陳時中日前上節目強調，過去有人將他的發言曲解為「台灣可以為了國際地位犧牲食安」，這樣說是倒果為因，因為台灣開放萊劑美豬，代表的是信守國際承諾，也會讓國際地位變高。

他更說，自從8年前說要開放美豬後，各界都有很多聲音，但8年來萊劑在國際間都沒出問題，很多以前反對的人，現在都贊成了，加上越來越多證據顯示萊劑安全，台灣要開放，才能往前走。

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