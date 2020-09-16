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港府推出第3輪防疫基金240億　財政赤字預計破3000億元

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▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港15日公布第三輪防疫抗疫基金，涉及金額240億港元，香港財政司司長陳茂波表示，為紓緩疫情對各行業的影響，政府將繼續提供租金寬免和收費豁免，並進一步寬減非住宅物業差餉。

陳茂波指出，租金寬免和收費豁免涉及60億元，政府物業短期租約的租金減免措施會延長六個月，27類政府收費繼續豁免一年，收費減免項目再增7項，非住宅物業的水費和排污費寬減75%的措施則延長四個月，至明年3月底。

▼香港各行業受疫情衝擊，失業率大增。（圖／路透社）

▲香港經濟受新冠肺炎影響。（圖／路透社）

陳茂波提到，協助中小企方面，中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額調高至500萬元，可能由原本為六個月提升至一年的租金和工資總和，兩者以較低為準，最長還款期延長至五年。

陳茂波表示，政府會向立法會財務委員會申請撥款54億元注入防疫抗疫基金，其中10%為應急款項，政府也會向財委會追加撥款117億元，以供採購疫苗、支援醫院管理局等。

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

陳茂波指出，政府先前已推出兩輪防疫抗疫基金，連同財政預算案措施，以及今日公布新一輪防疫抗疫措施，所涉財政影響超過3000億元，佔本地生產總值約11%，預計為本地生產總值提供略高於5%的支持作用。

陳茂波還說，計入及今日公布的措施，預計2020至21年度綜合赤字超過3000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相當於政府約12至13個月開支，接近2003年SARS後的水平。

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

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