外資企業「撤出中國」　陸發改委：正常市場行為

▲大陸近年積極推進自貿區建設，以吸引外商投資、優化營商環境。圖為上海自貿試驗區臨港新片區。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

針對外界「外資企業撤出中國」的討論，大陸國家發改委發言人孟瑋16日表示，近年來，受生產要素成本上升、中美經貿摩擦等影響，包括外資企業在內的部分企業，於全球範圍內調整生產佈局，「應該講這一現象屬於正常的市場行為。」

在新冠肺炎疫情於全球蔓延的背景下，大陸國家統計局數據顯示，今年1到8月，大陸實際利用外資890億美元，年減0.3%，不過，自4月起隨大陸逐步推進復工復產，官方稱「利用外資降幅逐月收窄，利用外資形勢總體好於預期。」





▲在上海投資的外商。（圖／CFP）

孟瑋指出，下一步，國家發展改革委將與有關方面進一步深化對外開放、持續優化投資環境，穩定外商在華長期發展信心。

在具體行動上，孟瑋提出四個方向，包括「抓好負面清單實施」、「擴大鼓勵外商投資產業目錄」、「抓好外商投資項目服務保障工作」、「不斷優化外商投資環境」。

她說，今年4月以來，針對疫情期間外資企業反映的國際人員往來問題，大陸官方已建立了重大外資項目外方人員來華包機機制，截至目前已有超過萬名外方人員透過這個機制包機出境入境。

9月9日，上海美國商會發布報告，78.6%的受訪企業表示不會轉移在華投資，較去年增加5.1個百分點；9月10日，中國歐盟商會發布報告稱，有11%的受訪企業考慮外遷或改變投資計劃。

另大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日在國新辦發布會上指出，今年8月份，進出口總額年增率達6%，其中出口增長11.6%；另8月單月份實際使用外資年增率升至18.7%，反映進入下半年，外貿和外資增長好於預期。

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