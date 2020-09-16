共機連續進入台灣西南空域　國台辦：非針對廣大台胞

▲解放軍蘇愷-30戰機。（圖／國防部提供）

記者曾俊豪、任以芳／北京報導

針對解放軍軍機近日連續進入台灣西南空域，大陸國台辦發言人馬曉光16日重申，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，相關戰訓活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，「解放軍的行動是針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

受到新冠肺炎疫情衝擊，國台辦已暫停召開例行發布會超過半年，上午的例行記者會，也是疫情爆發後，首場記者會，由新聞局長兼發言人馬曉光回答記者提問。

對於解放軍軍機在9日、10日、13日連續進入台西南空域，馬曉光回應，當前兩岸關係更趨複雜嚴峻，民進黨當局及台獨勢力是始作俑者，不但挾洋自重，甘當西方反華勢力打台灣牌、遏阻中國發展的棋子，也挑動兩岸對立對抗，嚴重破壞台海和平穩定。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光指出，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，解放軍有關戰訓活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，行動是針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

他強調，如果有人感受到威脅，只能說明他們企圖勾連外部勢力搞分裂，「台獨是絕路，台獨分子損害兩岸同胞和中華民族的根本利益，是兩岸同胞共同的敵人，只會給2300萬台灣民眾帶來深重的災難。」

馬曉光強調，大陸絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，「我們有決心、有能力挫敗一切台獨活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞的共同利益。」